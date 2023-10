Patrząc na osiągnięcia Roksany Węgiel, aż trudno uwierzyć, że dopiero w następnym roku gwiazda osiągnie pełnoletniość. Wschodząca gwiazda chce wykorzystać to, że bez wątpienia jest na fali i przyjmuje mnóstwo propozycji, co czyni ją jedną z najbardziej zapracowanych piosenkarek w polskim show-biznesie. Jednocześnie wokalistka nadal uczęszcza do liceum, a w maju 2023 roku czeka ją matura. Nie jest łatwo pogodzić edukację i karierę. Nastolatka zdradziła, że w przeszłości miała już jedną poprawkę. Presja sukcesu i intensywny koniec roku odbiły się negatywnie na zdrowiu Roksany Węgiel. Dziewczyna właśnie odwołała jeden z koncertów, przyznając, że jej organizm nie wytrzymał obciążenia...

Reklama

Roksana Węgiel odwołała koncert: "Ostatnie miesiące są dla mnie bardzo intensywne"

W weekend poprzedzający święta Roksana Węgiel opublikowała na swoim Instagramie relację, w której poinformowała o konieczności odwołania koncertu w Trzebinie. Młoda gwiazda przyznała, że jej kalendarz na koniec roku ugina się od zajętych terminów. Piosenkarka nie tylko koncertuje, ale także pracuje nad nagraniem drugiego albumu.

Zobacz także: Roksana Węgiel przeszła metamorfozę! Fani: "Poważnie jak na 17-stkę"

EOS

Jest mi niezmiernie przykro, ale z powodów zdrowotnych nie dam rady wystąpić na koncercie w Trzebinie. Ostatnie miesiące są dla mnie bardzo intensywne, koniec trasy, zobowiązania kontraktowe, mój drugi album oraz trasy kolędowe... — napisała na InstaStories.

W dalszej części komunikatu Roksana Węgiel ujawniła, że już od jakiegoś czasu się nie wysypia. Niehigieniczny tryb życia w połączeniu z zimową aurą w efekcie wywołał zapalenie krtani nastolatki. Wokalistka przeprosiła wszystkich, którzy czekali na jej występ.

EOS

Absolutnie niedospanie i zimowa pogoda spowodowały, że organizm odmówił już posłuszeństwa i uraczył mnie zapaleniem krtani. Przykro mi i bardzo przepraszam organizatorów, jak i was, tych którzy koncert planowaliście oglądać — czytamy.

Zobacz także: Zapłakana Sandra Kubicka w szczerym wyznaniu. "Ja też płaczę, ja też cierpię". Co się stało?

Reklama

Nie po raz pierwszy zwyciężczyni Eurowizji Junior wypowiada się na temat swojego stanu zdrowia. Kilka tygodni temu Roksana Węgiel opowiedziała o zakończeniu współpracy z TVP. Piosenkarka przyznała, że nie czuła się dobrze w roli prowadzącej. Oprócz tego praca od rana do nocy przyniosła dużo stresu, który dał się we znaki młodej gwieździe. Może czas, by trochę zwolnić?

Instagram @roxie_wegiel