Serial "M jak miłość" emitowany jest od 2000 roku. W czasie jego trwania na planie odbywało się niezwykle dużo rotacji. Z planem żegnali się jedni aktorzy, a przychodzili drudzy. Jednak pozostało grono aktorów, którzy w produkcji brali udział od samego początku i było wręcz pewne, że zostaną do samego końca. Do takich osób należała m.in. serialowa Marta Mostowiak, w której rolę wcieliła się Dominika Ostałowska. Niestety, co się okazuje, aktorka podjęła decyzję o odejściu z "Mjm".

To dlatego Dominika Ostałowska odchodzi z "M jak miłość"

Dominika Ostałowska po prawie 25 latach gry w serialu "M jak miłość" podjęła decyzję o pożegnaniu się z rolą Marty Mostowiak. Poprzez social media aktorka wyjawiła szczegóły dotyczące tej jakże trudnej decyzji.

Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w 'M jak miłość'. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji. To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć - zdradziła Dominika Ostałowska.

Aktorka podziękowała widzom "M jak miłość" za wspólnie spędzone chwile i za sympatię, jaką ją darzyli. Podkreśliła, że spotkała się z dużą życzliwością od fanów zarówno poprzez social media, jak i na żywo.

Doświadczyłam dzięki Wam tyle ciepła, że starczy mi na długie lata - podsumowała obszerny wpis Dominika Ostałowska.

Pomimo długiego wpisu serialowa Marta Mostowiak nie zdradziła powodu odejścia z "M jak miłość". Jak podaje informator serwisu Pudelek.pl, aktorka ostatnimi czasy zmagała się z frustracją i niezadowoleniem.

Dominika od dawna czuła się traktowana przez produkcję 'M jak miłość' po macoszemu. Narzekała, że od kilku lat jej bohaterka jest tłem dla innych bohaterów, a jak się już pojawia, to najwyżej raz na kilka odcinków. Miała poczucie, że się marnuje i nie rozwija, bo dla scenarzystów ważniejsi są nowi dużo młodsi bohaterowie. Zabolało ją, że nie pojawiła się nawet w nowej wersji czołówki, co tylko jej jasno i oficjalnie pokazało, gdzie jej miejsce w szeregu. Krótko mówiąc, czuła się gdzieś na marginesie. A uważała, że jako Mostowiaczka z krwi i kości, która była w serialu od początku, będzie godnie traktowana. W końcu wiele dla tego serialu poświęciła i przestała otrzymywać ambitne role jak w latach 90 - poinformował informator Pudelka.

Fani "M jak miłość" zareagowali na odejście Dominiki Ostałowskiej

Informator podał również, że produkcja "M jak miłość" nie miała do zaproponowania Dominice Ostałowskiej w najbliższym czasie żadnej interesującej sceny. Aktorka mało pojawiała się na planie, co skłoniło ją do odejścia z serialu.

Dominika zrobiła bilans zysków i strat. Doszła do wniosku, że serial ją ostatnio tylko ograniczał, bo od dawna nie przynosił korzyści majątkowych, dla których warto by dalej robić dobrą minę do złej gry. Choć była już jego tłem, musiała z producentami konsultować każdą zmianę wizerunku czy różne decyzje zawodowe - podsumował informator.

Fani również zareagowali na odejście jednej z ulubionych aktorek z "M jak miłość". W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych słów skierowanych do Dominiki Ostałowskiej. Obserwatorzy życzyli jej powodzenia i dziękowali za wspólnie spędzone lata. Nie zabrało smutku związanego z pożegnaniem serialowej Marty.

To była postać ikona! Oglądałem dawno, głównie dla Pani i Małgosi Kożuchowskiej! Powodzenia w kolejnych zawodowych wyborach.

O nie. Marta to świetna postać. Będzie brakować Marty - pisali fani.

Dominika Ostałowska postanowiła pożegnać się z fanami również w bardziej osobisty sposób i na wiele komentarzy odpowiedziała, dziękując za ciepłe słowa. Pod postem aktorki nie zabrakło także komentarza z oficjalnego konta serialu "M jak miłość":

Trudno w jednym krótkim komentarzu podsumować wspólne… 25 lat. Napiszemy zatem po prostu… DZIĘKUJEMY.

