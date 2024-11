Na początku września tego roku wystartowała dziesiąta już edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W najnowszej odsłonie kontrowersyjnego eksperymentu powstały trzy pary, a ekspertki połączyły ze sobą: Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana oraz Agatę i Piotra. Widzowie śledzą ich losy z zapartym tchem i już czekają na wiadomości, czy związki ich ulubieńców przetrwały. O tym, które pary postanowiły pozostać w małżeństwie dowiemy się w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale produkcja do tej pory nie ujawniła, kiedy zostanie wyemitowany wielki finał. Teraz fani zapytali o to Damiana!

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. W kontrowersyjnym eksperymencie eksperci łączą w pary obce sobie osoby, które poznają się dopiero chwilę przed ślubem cywilnym. To właśnie w hicie TVN poznali się m.in. Agnieszka i Wojtek, Anita i Adrian oraz Aneta i Robert. Czy wkrótce do grona tych szczęśliwych par dołączą kolejne? Od kilku tygodni trwa dziesiąta edycja programu, w której o swoje szczęście walczą Joanna i Kamil, Agnieszka i Damian oraz Agata i Piotr. Niestety, na chwilę obecną fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podejrzewają, że jedynie Agnieszka i Damian mają szansę na wspólną, szczęśliwą przyszłość. Ogromne emocje wywołuje związek Joanny i Kamila, którzy pomimo świetnego startu teraz nie mogą dojść do porozumienia. Ogromne spięcia pojawiły się również u Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" u których doszło nawet do potężnej awantury.

Teraz wszyscy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zastanawiają się, kiedy TVN wyemituje finałowy odcinek programu. W sieci trudno znaleźć informację na temat daty emisji ostatniego odcinka, w którym wyjaśni się które pary przetrwały eksperyment. Teraz internauci zapytali o to Damiana, który podczas relacji na InstaStories zorganizował "Q&A".

Kiedy finał sezonu? dopytywali internauci.

Damian zareagował i szczerze odpowiedział:

No tego niestety nie wiemy, Poprzedni sezon miał 12 odcinków. Zobaczymy, co będzie teraz odpowiedział w relacji na InstaStories.

Nie pozostaje nam więc nic innego jak czekać na informację od produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która być może już wkrótce wyjawi, ile jeszcze odcinków zobaczą widzowie i kiedy na antenie TVN pojawi się finałowy odcinek.

Myślicie, że wszystkie pary z dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwają? Komu kibicujecie najbardziej? My mocno trzymamy kciuki za wszystkie pary!

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

