"Ślub od pierwszego wejrzenia" jest obecnie jednym z popularniejszych programów TVN. Emitowany był początkowo od 2016 do 2018 roku, a następnie od 2020 roku i do teraz cieszy się uznaniem w oczach widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy uczestników, próbujących znaleźć szczęście w miłości. Jedną z lepiej zapamiętanych bohaterek jest Oliwia Ciesiółka, która zyskała szerokie grono fanów, obserwujących do dziś jej dalsze losy. Teraz podzieliła się z nimi poruszającymi wieściami.

W czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jedną z par stworzyli Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta, między którymi od razu zaiskrzyło. Wydawali się zainteresowani sobą wzajemnie, a przez cały eksperyment starali możliwie jak najlepiej poznać. Wyglądało na to, że mają szansę zbudować prawdziwy związek, tym bardziej, że w finale zadecydowali o pozostaniu w małżeństwie. Niedługo potem wyszło na jaw, że spodziewają się dziecka, ale niestety, pociecha nie była w stanie scalić na dobre ich relacji. Łukasz i Oliwia postanowili się rozstać i od tamtej pory, choć dzielą się opieką nad synkiem, wiodą życie oddzielnie.

Spora część odbiorców została z Oliwią na dłużej, przenosząc się na jej Instagram, gdzie ta stała się bardzo aktywna. Obecnie śledzi ją tam już przeszło 200 tysięcy użytkowników. Oliwia chętnie dzieli się z obserwatorami najważniejszymi momentami z życia, dlatego nie mogła przemilczeć tak ważnego dnia, którym są jej urodziny! 20 stycznia została zasypana życzeniami od bliskich, natomiast w relacji na InstaStory pokazała urocze nagranie z synkiem, przyznając, że to on jest najważniejszym dla niej prezentem.

Oliwia opublikowała również serię zdjęć, na których widać jej szczery uśmiech i przyznała, że w dniu swoich urodzin nie ma wygórowanych życzeń.