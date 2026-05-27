Maciej Cempura, zapamiętany przez widzów jako Szymek Solejuk z „Rancza”, szykuje się do jednej z najważniejszych ról w życiu. 26 maja 2026 roku jego żona, Natalia Sakowicz-Cempura, przekazała w mediach społecznościowych, że para spodziewa się dziecka, pokazując kadry z domowej sesji ciążowej. To pierwsza taka wiadomość od małżonków, którzy pobrali się w 2025 roku.

Gwiazdor „Rancza” będzie ojcem. Maciej Cempura pokazał zdjęcie z partnerką

Ogłoszenie nie miało czerwonego dywanu ani studyjnych reflektorów, a mimo to momentalnie przyciągnęło uwagę fanów. Natalia Sakowicz-Cempura postawiła na swobodny, prywatny klimat i zdjęcia, na których wyraźnie widać ciążowy brzuszek. W opisie wpisu nawiązała do letniej energii i krągłości, a pod publikacją szybko pojawiły się gratulacje. Choć rzadko dzielą się prywatnym życiem w mediach społecznościowych, tym razem zrobili wyjątek.

Dla wielu osób Maciej Cempura wciąż jest tym serialowym Szymkiem z Wilkowyj, a produkcja TVP do dziś ma wierne grono odbiorców. Aktor ma dziś 30 lat i, jak widać, wchodzi w etap, w którym zawodowe rozdziały zaczynają przeplatać się z rodzinnymi planami.

Idealne kuliste kształty na lato napisali na Instagramie.

Maciej Cempura z „Rancza” wziął ślub w 2025 roku

To nie jest para, która spotkała się przypadkiem na branżowej imprezie i po chwili zniknęła z radarów. Maciej Cempura i Natalia Sakowicz-Cempura są związani nie tylko prywatnie. Oboje ukończyli akademię teatralną i tworzą duet sceniczny Teatr Sakowicz-Cempura, przygotowując własne spektakle. W tym układzie życie prywatne i praca nie konkurują ze sobą, tylko idą równolegle - a nowina o dziecku dopisuje kolejny, bardzo osobisty moment.

Natalia Sakowicz-Cempura, podobnie jak jej ukochany, działa zawodowo jako aktorka. W jej dorobku pojawiają się projekty serialowe, a także praca w dubbingu. Zagrała m.in. w serii „Gwiezdny szeryf”.

Dodatkowego znaczenia całej sytuacji dodaje fakt, że „Ranczo” ma powrócić z wyczekiwanym 11. sezonem, na który fani czekają od ponad dekady. Dla widzów to idealny moment, by znów przypomnieć sobie aktorów kojarzonych z Wilkowyj, a każda informacja o nich szybko robi się głośna.

