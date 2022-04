Te gwiazdy opowiedziały o bolesnej stracie dziecka: Cristiano Ronaldo, Maja Hyży, Małgorzata Rozenek i inni...

Te gwiazdy opowiedziały o bolesnej stracie dziecka: Agnieszka Hyży

Pod koniec ubiegłego roku Agnieszka i Grzegorz Hyży powitali na świecie swojego pierwszego wspólnego synka - Leona. Zanim jednak zakochani przekazali światu radosną nowinę, długo zwlekali z głoszeniem ciąży. Jak przyznała gwiazda Polsatu, poprzednie doświadczenia zmusiły ją do tego, by bardzo ostrożnie podchodzić do początków błogosławionego stanu. Agnieszka Hyży wyznała, że straciła kilka ciąż, a w tym czasie, to właśnie mąż okazał się dla niej ogromnym wsparciem.

Prezenterka zdradziła również, że wraz z ukochanym "toczyli nierówną walkę" o spełnienie marzeń i utrzymanie ostatniej ciąży. Udało się. Teraz oboje cieszą się każdą chwilą spędzoną w towarzystwie synka, i jak podkreśla gwiazda Polsatu, Grzegorz Hyży to "tata na medal".