"Byłam w ciąży 7 razy" Ola Żebrowska szczerze o walce o macierzyństwo

Cześć, Feliks”, napisał szczęśliwy Michał Żebrowski (48) 9 sierpnia, przedstawiając światu swojego trzeciego synka, który urodził się zaledwie kilka dni wcześniej. Właśnie spełniło się wielkie marzenie aktora i jego żony Aleksandry Żebrowskiej (33). Mało kto jednak wiedział, że para długo walczyła o synka, a droga do powiększenia rodziny była przepełniona bólem i żalem. Tuż przed porodem Aleksandra wyznała, że dokładnie rok temu też była w ciąży – pozamacicznej. A do tego, że czekała na dziecko w sumie siedem razy… Jej słowa poruszyły mnóstwo ludzi, wielu gratulowało jej odwagi, bo w Polsce poronienia to temat nie tylko trudny, ale także z reguły przemilczany. Dlaczego Aleksandra zdecydowała się na takie wyznanie?

PANI OD ANGIELSKIEGO

„Ożeniłem się w wieku 37 lat, kiedy straciłem nadzieję, że to mi się w życiu przytrafi. Byłem przekonany, że to mnie ominie, że jestem skazany na samotność. Kiedy już nawet pogodziłem się z tym, że nie znajdę bratniej duszy, pojawiła się Ola”, opowiadał w jednym z wywiadów Michał.

Żebrowski poznał Aleksandrę 15 lat temu. Był wtedy u szczytu sławy i chciał podszkolić język angielski. Ktoś z rodziny doradził mu korepetycje u zdolnej studentki. Była nią Aleksandra. To jednak jeszcze nie był ich czas. Musiały minąć trzy lata, by Michał i Aleksandra przypadkowo spotkali się na imprezie. Od tego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie: po miesiącu były zaręczyny, a rok po ślubie na świat przyszedł ich pierwszy synek Franciszek. Ola miała wtedy tylko 22 lata.

„Pamiętam, jak położne w szpitalu dopytywały, czy to moje pierwsze dziecko – bo z przećwiczoną na rodzeństwie łatwością przekręcałam delikatne ciałko na wszystkie strony przy przewijaniu czy kąpieli, nie bałam się tego”, wspominała Aleksandra w wywiadzie dla Baby by Ann.

Ale czy da się przygotować na wszystko?

„Wydaje mi się, że byłam gotowa na nieprzespane noce i te dwanaście kup dziennie (…). Nastawiłam się bojowo do walki ze zmęczeniem, kupiłam kosz na pieluchy, laktator, wszystko było pod kontrolą. A tu nagle na sali porodowej oprócz dziecka urodziła się również mama – zupełnie nowa osoba, z nowymi potrzebami, emocjami i oczywiście poczuciem, że nie do końca ma do nich prawo, że powinna zachować je dla siebie”, opowiadała Aleksandra.

I jak dodała, choć miała wsparcie męża oraz całej swojej rodziny, to czuła, że: „coś jest nie tak. Dopiero po kilku miesiącach jakoś psychicznie odżyłam”. Żebrowska nie miała zdiagnozowanej depresji, ale – jak wiele kobiet po porodzie – w pierwszych tygodniach było jej trudno i czuła się samotna. Na szczęście wszystko minęło, a gdy trzy lata później urodziła drugiego syna Henryka, było jej już znacznie łatwiej.

East News

WALKA O DZIECKO

Zarówno Michał, jak i jego żona zawsze powtarzali w wywiadach, że chcą mieć dużo dzieci. Zwłaszcza Aleksandra, która pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma sześć sióstr i jednego brata. Jednak dopiero niedawno, na kilka dni przed porodem, Aleksandra zdecydowała się opowiedzieć o swojej walce:

„»Nieudane« ciąże to temat, o którym rozmawia się ciężko – nawet z najbliższymi. Sama mam kilka takich za sobą – poronienia i na dokładkę ciążę pozamaciczną pod koniec zeszłych wakacji. Oprócz wsparcia kochającej rodziny (i pizzy przemycanej do szpitala przez moje siostry) jedna z rzeczy, które najbardziej podnosiły mnie wtedy na duchu, to świadomość, że tak wiele kobiet ma za sobą podobne historie. Dzieląc się swoimi przeżyciami – dodają innym otuchy i siły”, napisała na Instagramie i podkreśliła, że zdecydowała się na to wyznanie z solidarności z innymi kobietami.

Zaapelowała również, by oszczędzać innym pytań o dzieci. „Macierzyństwo to prywatna sprawa każdej z nas, każdej starającej się o dziecko pary. Niektóre pytania czy rady mogą być dla drugiego człowieka najzwyczajniej w świecie krzywdzące”, tłumaczyła.

CZTERECH CHŁOPAKÓW I ONA

Jak rodzina Żebrowskich przygotowywała się na pojawienie się Feliksa? Ponieważ Michał był zmuszony zamknąć Teatr 6. piętro na czas pandemii, od marca mógł spędzać więcej czasu z rodziną. Udało mu się nawet namówić żonę, by wyjechali do ich drugiego domu, pod Tatrami. Pomysł ten spodobał się też chłopcom, bo 10-letni Franciszek i 7-letni Henryk na Podhalu zawsze dostają od rodziców więcej wolności. Obaj także bardzo czekali na Feliksa.

Aleksandra starała się jak najlepiej przygotować synów na narodziny brata. „Wiem, że oni też potrzebują przestrzeni i czasu, żeby przemyśleć różne rzeczy. Z własnego doświadczenia pamiętam, że to, co pomaga dzieciom, które stają się »starszym rodzeństwem«, to czas 1 : 1 z mamą, tatą, kiedy czują się ważne, wysłuchane”, mówiła Aleksandra w jednym z wywiadów. Na Podhalu Żebrowscy spędzili aż pół roku, a teraz wszyscy razem (już w piątkę!) cieszą się w Warszawie pierwszymi chwilami z najmłodszym synkiem. Na pewno są szczęśliwe i radosne – w końcu imię „Feliks” właśnie to oznacza: „szczęśliwy” i „życzliwy”.