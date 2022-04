Joanna Koroniewska opublikowała poruszające zdjęcie z ciążowym brzuszkiem: "Czas leczy rany"

Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie sprzed kilku lat. Aktorka bardzo chroni swoje życie prywatne, ale teraz pokazała bardzo intymne zdjęcie z porodówki. Joanna Koroniewska udzieliła ostatnio wywiadu dla magazynu "Viva!" w którym przyznała, że straciła pięć ciąż, a teraz pokazała, kto najbardziej wspierał ją w trudnych chwilach. Internauci są poruszeni wpisem aktorki.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki dzieci- córek Janiny i Heleny. Niestety, jakiś czas temu okazało się, że Joanna Koroniewska była w ciąży więcej razy... Aktorka po raz pierwszy napisała o poronieniach w 2020 roku, a ostatnio w wywiadzie dla magazynu "Viva!" opowiedziała, co przeżywała, kiedy razem z mężem starali się o drugie dziecko.

W związku z wywiadem Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym dzieli się swoją osobistą historią i wspomina trudne chwile.

Udało nam się stworzyć fajną, zżytą rodzinę, nawet jeśli czasem między nami zgrzyta i iskrzy! I nie mamy prawa na nic narzekać… przynajmniej dziś! Ale żeby ta rodzina była kompletna wymagało to od nas wielkiej walki!

To, że o pewnych sprawach nie mówimy głośno, nie znaczy, że nie miały one miejsca!

Czas leczy (chociaż nie do końca) rany i pozwala podejść do trudnych tematów z odpowiednim dystansem i wnioskami!

A przede wszystkim uświadamia, że traumatyczne przeżycia, zakończone jednak happy endem, mogą pomóc, dać siłę innym, którzy teraz są w podobnej sytuacji!

Właśnie ukazała się Viva, w której po raz pierwszy dzielę się z Wami tym, co dobrej pory wywoływało u mnie jedynie płacz. Nie czułam się na siłach żeby o tym mówić, ale ZAWSZE wiedziałam ze warto! - zaczęła gwiazda.