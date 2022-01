Agnieszka Hyży zdradza tajemnice Grzegorza Hyżego. Muzyk to tata na medal 

Agnieszka Hyży dwa dni temu pochwaliła się radosną nowiną, że jest w ciąży. Będzie to pierwsze dziecko z Grzegorzem Hyży po sześciu latach małżeństwa. Para posiada już dzieci z poprzednich związków. Prezenterka wczoraj po raz pierwszy zadebiutowała z ciążowym brzuszkiem na salonach. Zobaczcie, jak prezentuje się przyszła mama w siódmym miesiącu ciąży. Zobacz także: Agnieszka Hyży zdradziła nam, jak ślub zmienił jej związek z Grzegorzem Hyży! Szczere wyznanie gwiazdy Polsatu Agnieszka Hyży pokazała się po raz pierwszy z ciążowym brzuszkiem Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży są małżeństwem od lipca 2015 roku. Poznali się za kulisami festiwalu w Opolu, jednak nie od razu narodziło się pomiędzy nimi uczucie. Na to musieli poczekać jeszcze rok. Obydwoje mieli już bagaż doświadczeń. Prezenterka ma córkę z poprzedniego związku z Mikołajem Witem. Marta urodziła się 1 lutego 2013 roku i w tym roku obchodziła 8. urodziny. Z kolei Grzegorz Hyży jest ojcem bliźniaków ze związku z Mają Hyży - teraz byłe małżeństwo walczy w sądzie o dzieci. Agnieszka Hyży dwa dni temu podzieliła się radosną nowiną. Przyznała, że jest bardzo szczęśliwa i pokazała ciążowy brzuszek. To już 7. miesiąc. Prezenterka i jej ukochany trzymali tę wieść w tajemnicy niemalże do samego końca. Agnieszka Hyży umieściła w sieci zdjęcie przepiękne zdjęcie z ciążowej sesji i zdradziła, że długo starali się o dziecko: Drodzy, każda tajemnica i każdy sekret mają kiedyś swój koniec. Są takie kruche chwile w życiu, które wymagają spokoju i skupienia. Chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że za mną WŁAŚNIE TEN CZAS, który na to zasługiwał...Przez ostatnie 7 miesięcy toczyliśmy, nie pierwszy raz,...