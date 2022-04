Gwiazdy wspierają Cristiano Ronaldo po stracie synka: "Twój ból jest naszym bólem"

Światem wstrząsnęło przykre oświadczenie, które niedawno opublikował Cristiano Ronaldo. Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie wraz z partnerką Georginą Rodriguez czekał na narodziny bliźniąt. Niestety jedno z rodzeństwa, syn pary, zmarł w szpitalu podczas porodu. Na całe szczęście dziewczynka urodziła się zdrowa i ma się dobrze. Z komunikatu, który pojawił się w mediach społecznościowych, dowiedzieliśmy się, że rodzice przechodzą bardzo trudny okres i proszą o uszanowanie prywatności. Ronaldo niemal natychmiast otrzymał wsparcie od znanych osób, nawet od rywali.

Na bardzo smutną wieść o tym, że Cristiano Ronaldo stracił syna, zareagowali bliscy Portugalczyka. Matka piłkarza ograniczyła się do bardzo krótkiego komentarza. Maria Dolores dos Santos Aveiro opublikowała emotikon symbolizujący płacz. Obszerniejszą wiadomość napisała siostra sportowca, która nawiązała także do śmierci ojca gwiazdy. Warto przypomnieć, że tata Cristiano Ronaldo odszedł nagle 2005 roku.

Kondolencje spłynęły przede wszystkim od gwiazd świata sportu. Cristiano Ronaldo otrzymał słowa wsparcia od wszystkich kolegów z zespołu, Manchesteru United. Co ciekawe, także największy lokalny rywal z tego samego miasta, Manchester City wydał oświadczenie w tym trudnym momencie.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi