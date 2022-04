Maja Hyży zdradziła płeć dziecka w "Pytaniu na śniadanie"! Będzie chłopczyk czy dziewczynka?

Maja Hyży już wkrótce znów zostanie mamą! Piosenkarka zaledwie kilka tygodni temu ogłosiła radosną wiadomość, a teraz paparazzi spotkali się na spacerze w parku - na zdjęciach widać, że brzuszek Mai Hyży jest już naprawdę bardzo duży. Narodziny dziecka zbliżają się wielkimi krokami. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia gwiazdy. Maja Hyży w wiosennej stylizacji Maja Hyży już od ośmiu lat spełniała się roli mamy. Artystka ma dwóch synów: Alexandra i Wiktora. Ostatnio piosenkarka i poinformowała jednak, że wkrótce jej rodzina znów się powiększy. Razem ze swoim partnerem Konradem czeka na narodziny ich dziecka. Patrząc na duży brzuszek Mai Hyży można domyślać się, że jest już w zaawansowanej ciąży. SPODZIEWAMY SIĘ MALUSZKA! Spełnienie moich marzeń, dopełnienie mojej kobiecości i macierzyństwa. Ta mała istota we mnie to dar od Aniołów - jestem najszczęśliwszą Kobietą na świecie 😇 - pisała ostatnio szczęśliwa artystka. A jak w czasie ciąży prezentuje się Maja Hyży? Paparazzi "przyłapali" przyszłą mamą na spacerze w parku. Duży brzuszek wokalistki był widoczny nawet spod luźnej sukienki. Zobaczcie sami! Przypominamy, że Maja Hyży do tej pory nie zdradziła, jakiej płci będzie jej kolejne dziecko. Podoba się Wam look przyszłej mamy? Taka kreacja z pewnością świetnie sprawdzi się również po ciąży. Zobacz także: Maja Hyży jest w ciąży! Kim jest jej partner? Zobaczcie zdjęcia! Maja Hyży w żółtej sukience na spacerze. Wokalistka już wkrótce znów zostanie mamą.