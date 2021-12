Fani rodziny królewskiej, co roku czekają na nowe świąteczne kartki od "roylasów". Książę Harry i Meghan Markle mimo, że wycofali się z pełnienia obowiązków i przestali być Sussexami, postanowili kontynuować zwyczaj. Tym samym po raz pierwszy pokazali wizerunek małej Lillibeth. Fani nie mają wątpliwości, że dziewczynka odziedziczyła urodę po mamie. Uwagę jednak skrada nie tylko mała Lilibeth ale także Archie. Ale się zmienił! Koniecznie zobaczcie ich nowe zdjęcie.

Meghan Markle i książę Harry za pośrednictwem fundacji Archwell, pokazali pierwsze zdjęcie ukazujące pełen wizerunek swojej córki. Ich bożonarodzeniowa kartka została wykonana przez fotografa Alexi Lubomirskiego w ich posiadłości w Santa Barbara. Fotograf uchwycił ich relacje i rodzinną radość w iście kalifornijskim stylu. Meghan Markle podrzuca małą Lilibeth i patrzy na nią z czułością, z kolei Harry trzyma 2-letniego Archiego na kolanach. Ale wyrósł! Maluch robi się coraz bardziej podobny do taty.

Trudno im się dziwić, tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Mała Lilibeth urodziła się w czerwcu tego roku. Od tamtej pory Meghan Markle i książę Harry nie zdecydowali się na pokazanie jej wizerunku. Odkąd nie pełnią obowiązków królewskich nie muszą pokazywać się z dziećmi publicznie. Internauci ostatni raz widzieli wizerunek małego Archiego, kiedy rodzice zdecydowali się pokazać go w głośnym wywiadzie u Oprah, komentowanym na całym świecie, w którym to Meghan i Harry rozliczali się z rodziną królewską.

