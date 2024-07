5 z 8

Miejsce 4 - Margaret

W tym roku Margaret wydała jazzową płytę nagraną w duecie z Matt Duskiem "Just the two of us". Jednak to hity z albumu "Add the blonde" pokochała publiczność, na czele z "Heartbeat". Dlaczego wokalistka zajęła tak wysokie, 4. miejsce? Nie sposób nie docenić tego, że od kilku lat wokalistka trzyma doskonałą jakość na polskiej scenie. Dba o to, aby jej teledyski były niepowtarzalne. Powoli staje się ikoną stylu. Unika skandali, z prasą rozmawia tylko kiedy promuje nową płytę/program. Efekty? Nagroda MTV Europe Music Awards dla najlepszego polskiego artysty i dwie statuetki Eska Music Awards. Ponadto - kilka ogromnych kampanii na koncie. Zainteresowanie reklamodawców Margaret to oznaka, że jest ona już wielką gwiazdą!