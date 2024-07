Co za mecz, co za forma! Robert Lewandowski strzelił aż 5 goli w 10 minut podczas meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg w szóstej kolejce niemieckiej Bundesligi! Zaczęło się od 51 minuty, kiedy Lewandowski wykorzystał podanie Mullera i doprowadził do wyrównania. Kolejne gole padły w 52, 55, 57 i 60 minucie!

Spotkanie przed chwilą się skończyło i polski napastnik został okrzyknięty bohaterem meczu. Już wiecie, kto jutro będzie na okładkach wszystkich gazet w Niemczech?

Robert Lewandowski dał z siebie wszystko!

Wyczyn Roberta podziwiają m.in. Grzegorz Hyży:

Robert Lewandowski Woooow!!Coś pięknego!;))

Posted by Grzegorz Hyży on 22 września 2015

Arkadiusz Milik:

Co Lewy się bawi to nie mam pytań! :DWhat a game by Robert Lewandowski!

Posted by Arek Milik on 22 września 2015

Gole Roberta Lewandowskiego:

PIĘĆ goli Robert Lewandowski! Oglądamy!Więcej o wyczynie polskiego napastnika ► http://bundesliga.onet.pl/

Posted by Eurosport on 22 września 2015

Reakcja Anny Lewandowskiej: