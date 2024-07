Na Stadionie Narodowym w Warszawie w piątek trzynastego odbył się mecz Polska - Islandia. Polacy przegrywali 0:1 w pierwszej połowie, ale na szczęście w drugiej passa dopisała - zakończyliśmy z wynikiem 4:2 dla Polski! Kibice szaleli!

To mecz towarzyski i nie ma wpływu na nasz występ w mistrzostwach Europy. Jest to jednak pierwszy etap przygotowań do mistrzostw we Francji. Selekcjoner Adam Nawałka chce się przyjrzeć się jak największej grupie swoich piłkarzy. I co może powiedzieć po tym, co dziś zobaczył w 4. minucie? Gylfi Sigurdsson strzelił gola dla Islandii! A minutę wcześniej sędzia odgwizał karnego dla naszych przeciwników. Ups! Robert Lewandowski nie wyglądał na szczęśliwego.



Druga połowa wyglądała o niebo lepiej! WAGS dobrze trzymały kciuki! Polska prowadziła 4:2 z Islandią. I tak zostało do końca. Dwa gole w 79 i 76 minucie strzelił Robert Lewandowski! Ponad 10 minut wcześniej celny strzał wykonał Bartosz Kapustka, a w 52 minucie Kamil Grosicki. Brawo panowie!



Marina i Sara Boruc na trybunach Stadionu Narodowego na meczu Polska-Islandia.



