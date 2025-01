Jakub Rzeźniczak rozpoczął swoją karierę piłkarską w Widzewie Łódź, skąd w 2004 trafił do Legii Warszawa. Przez lata odnosił sukcesy na boisku, aż nagle w 2024 roku musiał pożegnać się ze swoim ówczesnym klubem i to w cieniu skandalu. Obecnie głównie mówi się o jego życiu osobistym. Kuba jest szczęśliwym mężem Pauliny, z którą blisko rok temu doczekał się córeczki Antosi. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a teraz opublikowali tam rozczulające kadry.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie tworzą jedną z popularniejszych par w show-biznesie. W przeciwieństwie do początków swojej relacji, dziś cieszą się sympatią ze strony odbiorców. Dzięki temu oboje pozostają aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazują kadry ze swojego życia. Szczególnie często i dumnie chwalą się córeczką Antosią, która lada moment będzie świętować swoje pierwsze urodzinki.

Tym razem z kolei Paulina i Kuba postanowili wrócić do czasu ciąży, gdy na chwilę przed porodem oboje zniknęli z mediów. Dotychczas ich nieobecność była niewyjaśniona. W tamtym czasie plotkowano, że być może ich związek się rozpadł, ale jak właśnie dowiedli, nie zmagali się wówczas z żadnym kryzysem.

Rok temu, przed narodzinami Antosi, zrobiliśmy sobie odpoczynek od SM. Odpoczywaliśmy, graliśmy w scrabble, spacerowaliśmy, oglądaliśmy seriale. Oczywiście pisaliście, że już podobno nie jesteśmy razem, że Kuba mieszka już w Płocku, a Paulinka w Międzyrzeczu. Nawet przypinaliście mi romans, a na profilach ludzi, którzy to wszystko zmyślali, już była wielka uciecha…

W swoim wpisie Jakub Rzeźniczak zauważył, że mimo nieprzychylności odbiorców i plotek o rozpadzie małżeństwa, on i Paulina nie odwrócili się od siebie.