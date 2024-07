Jeszcze nie opadły emocje po tym, jak Robert Lewandowski i jego koledzy z Reprezentacji Polski awansowali do Euro 2016 a w mediach pojawiła się kolejna świetna informacja. Okazuje się bowiem, że Lewandowski trafi do Księgi Rekordów Guinnessa! Stanie się tak dzięki jego sukcesowi podczas meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg. To właśnie wtedy Polak zdobył aż 5 goli w 9 minut! Niemiecki dziennik „Bild” donosi, że Robert został wyróżniony w czterech kategoriach. Piłkarz zostanie nagrodzony za: najszybszy hat-trick (trzy bramki w jednym meczu), najszybciej strzelone cztery gole, najszybciej strzelonych pięć goli i za pięć bramek zdobytych przez zawodnika, który rozpoczął grę z ławki dla rezerwowych.

Lewandowski przekroczył kolejną barierę dźwięku - Bild zachwyca się Robertem Lewandowskim.

Robert Lewandowski udowodnił, że jego nogi zdecydowanie warte są 50 milionów złotych. Po fenomenalnym występie podczas meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg, pokazał formę w spotkaniach Reprezentacji Polski i w 41 minucie meczu Polska-Irlandia zdobył bramkę, która zaważyła o naszym zwycięstwie i awansie do Euro 2016. Sukcesem Polaków zachwycały się tłumy gwiazd i sam prezydent, Andrzej Duda.

