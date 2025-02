Doda z kolejnym sukcesem. Pochwaliła się tym znienacka

Doda kolejny raz udowodniła, że jak się za coś bierze to porządnie. Właśnie otrzymała wyróżnienie, którym pochwalili się jej współpracownicy. Po chwili zabrała głos i nieskromnie przyznała: "Bardzo się zgadzam i utożsamiam z nazwą champion". Chociaż biznesowo zabrała się za to niedawno, to swój czas poświęcała na to od lat.