Robert Lewandowski i Anna Lewandowska uchodzą za idealne małżeństwo. Wspierają się, ciepło o sobie mówią i kibicują sobie w najważniejszych momentach. Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie pary z jednego z meczów, na którym Robert i Ania całują się. Nie byłoby w tym zdjęciu nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podczas pocałunku każde z nich patrzy w inną stronę i nie widać między nimi uczucia. Nic dziwnego, że zaraz pojawiło sie dużo chętnych, by zdiagnozować, co się dzieje w związku naszego najlepszego piłkarza.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mają kryzys?

Pod zdjęciem na stronie kobieta.gazeta.pl pojawiło się wiele komentarzy na temat rzekomego kryzysu w związku Robert i Ani.

W tych pocałunkach jest coś nie tak. Wzrok każdy ma gdzie indziej. Ich drogi już się rozchodzą, to są tylko pozory związku. Z tego co widzę, to Robert z Anią tworzą chyba tylko takie medialne małżeństwo. Nawet na zdjęciach całują się z musu dla fotoreporterów. On patrzy w bok, ona odchyla głowę i patrzy w jeden punkt. Wydaje mi się, że to takie małżeństwo dla kamer - ukierunkowane na ilość zainteresowania w mediach, co przekłada się później wymiernie na inne rzeczy np.pl kontrakty reklamowe czy wpisy w sieci Między nimi wcale nie iskrzy Bardzo podziwiam Lewego, ale pocałunek nie jest szczery, tylko na pokaz Po jego wyrazie twarzy można sądzić, że on ma już dość Jak oni się całują - czy to jeszcze miłość? Ona patrzy gdzie indziej - nie wprost na niego, a on też wzrokiem patrzy w inną stronę... No jacyś rozkojarzeni, jak się całują, ale może to adrenalina nie pozwala się skupić Chyba zaczynają się już sobą nudzić, ten "całus" wygląda jakby z przymusu był, zero przyjemności. Jako psycholog znam takie przypadki.

Piłkarz w każdym wywiadzie podkreśla, że Ania jest jego wielką miłością i podziwia ją za to, że jest jednocześnie trenerką fitness i uznaną zawodniczką karate. Z kolei Ania opowiada o tym, że jest dumna z Roberta i kibicuje mu na wszystkich najważniejszym spotkaniach. To ona odpowiada też za zdrowe menu Roberta i dlatego nie brakuje opinii, że to dzięki żonie jest teraz w życiowej formie i strzela gole we wszystkich meczach. Czy to zdjęcie to rzeczywiście efekt rozkojarzenia Roberta na meczu? W końcu na profilach Roberta i Anny Lewandowskich jest mnóstwo zdjęć pełnych uczuć. Przyjrzyjcie się zdjęciu i weźcie udział w naszej sondzie!

