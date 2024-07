Takich emocji na Stadionie Narodowym nie było już dawno! Polska zagrała z Irlandią o awans do Euro 2016.

Mecz Polska-Irlandia - wygrywamy 2:1

Już w 14.minucie meczu Grzegorz Krychowiak strzelił pięknego gola dla Polski, ale minutę później sędzia podyktował rzut karny dla naszych przeciwników! Niestety Irlandia wykorzystała rzut karny i zremisowała.

Całe szczęście mamy w drużynie Roberta Lewandowskiego! W 41.minucie nasz napastnik strzeliła gola. I znów prowadzimy! :-)

AKTUALIZACJA

Podczas drugiej połowy meczu obie drużyny miały wiele okazji do strzelenia gola, ale ostatecznie mecz Polska-Irlandia zakończył się wynikiem 2:1 dla naszych. Co to oznacza? Jedziemy na Euro! Brawo :-)

Najlepszym podsumowaniem gry naszej reprezentacji była piosenka Tiny Turner, którą na koniec puszczono na Stadionie Narodowym - „You're simply the best". Nie ma chyba lepszej recenzji dla gry Roberta Lewandowskiego i jego kolegów!

Dla równowagi naszych przeciwników uczczono hitem Kobranocki „Kocham cię jak Irlandię":)

A tak gwiazdy cieszyły się z sukcesu naszej reprezentacji!

Cezary Pazura, Anna Lewandowska, Monika Olejnik - gwiazdy świętują sukces polskiej reprezentacji!

Ciekawe, jak Robert Lewandowski uczci ten sukces:) Czy tak, jak gole, które strzelił Realowi Madryt?

Co Robert Lewandowski mówi po meczu do żony? "Poproszę naleśniczki z jabłkami" Ciekawe, o co dziś poprosi.

Tak polscy zawodnicy cieszyli się ze zwycięstwa:

Radość Roberta Lewandowskiego:

Gol Roberta Lewandowskiego:

Gol Grzegorza Krychowiaka:

Kto kibicuje naszej reprezentacji? M.in. Dawid Kwiatkowski, Magda Myszkowska i Leon Myszkowski. Pochwalili się zdjęciami na Instagramie:

Lewy bliski pobicia rekordu. Teraz. Papa Irlandia. #polskagola #now #polska Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Dawid Kwiatkowski (@kwiatkowsky) 11 Paź, 2015 o 12:13 PDT

Jesteśmy! ????????????@leon_myszkovsky @sashaaa_52 #piotrkrolik #stadionnarodowy Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Magda Steczkowska (@magdasteczkowska) 11 Paź, 2015 o 11:38 PDT

#zaczynamy#poranek#stadionnarodowy#polsatnews#mecz#polska#irlandia#kibicujemy#czekamy @tvpolsat #polsatsport Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @karolinaszostak 10 Paź, 2015 o 9:14 PDT

