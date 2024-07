Internauci wspierają chorą Martynę Wojciechowską. Dziennikarka poinformowała, że od dwóch miesięcy jest pod opieką lekarzy, a jej kuracja jeszcze potrwa. Rano w sobotę Martyna Wojciechowska wydała oświadczenie, w którym po raz pierwszy powiedziała o swojej chorobie. Do takiego wyznania skłoniły ją publikacje sugerujące, że dziennikarka schudła z powodu związku. Dlatego Martyna Wojciechowska zdecydowała się opowiedzieć, że jej chudsza sylwetka jest wynikiem ciężkiej choroby, z którą się zmaga.

Fani wspierają Martynę Wojciechowską

Pod postem, który zamieściła Martyna od razu pojawiły się komentarze. Fani mocno wierzą w to, że gwiazda szybko powróci do zdrowia. Internauci dodają Wojciechowskiej otuchy swoimi słowami. A co piszą w komentarzach?

Dużo dużo sił w walce o zdrowie. Jesteś silna babka i na pewno dasz radę :D Zdrowia! Masz miliony ludzi, którzy Cię wspierają, życząc Ci wszystkiego najlepszego. Trzymamy wszyscy kciuki! Jesteś najsilniejsza kobietą na świecie, trzymam kciuki za powrót do zdrowia. Dużoooooo zdrowia i proszę pamiętać, że jest Pani przykładem swojej wytrwałości we wszystkim dla wielu kobiet...zawsze z ogromną przyjemnością patrzę na Pani "wyczyny" i odwagę w działaniu i czerpie z tego siłę, a moi marzeniem było chcociaż raz pojechać tam gdzie Pani w jakieś dalekie nieznane...Jeszcze raz duużo siły i zdrówka, trzymam za Panią kciuki :)

Na te ciepłe słowa zareagowała sama Martyna Wojciechowska. Dziennikarka napisała:

Dziękuję za Wasze wsparcie, bardzo wiele dla mnie znaczy! M.

Dorota Wellman wspiera Martyną Wojciechowską

W niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" gościem była między innymi Dorota Wellman promująca nową książkę. Na koniec rozmowy dziennikarka dodała:

Pozdrawiam Martynę Wojciechowską. Pamiętaj, że jesteśmy z Tobą.

My również życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Oświadczenie Martyny Wojciechowskiej

Moi Drodzy, przeczytajcie proszę kilka słów ode mnie na temat zamieszania wokół mojej osoby w mediach w ostatnich dniach. Zależy mi, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. M.

Posted by Martyna Wojciechowska on 21 listopada 2015

Martyna Wojciechowska ostatnio sporo schudła

Gwiazda może liczyć na wsparcie fanów