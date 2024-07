Ostatni czas nie był łaskawy dla Agnieszki i Roberta, dlatego tym bardziej nikt nie spodziewał się takiej nowiny. W dniu urodzin swojego synka Włodarczyk przekazała jeszcze jedną wiadomość. Właśnie spełnia się ich marzenie!

Agnieszka Włodarczyk już od lat uchodzi za jedną z popularniejszych twarzy show-biznesu, a na swoim Instagramie zgromadziła już prawie 400 tysięcy obserwatorów, z którymi dzieli się najważniejszymi momentami z życia. Nie mogła więc ominąć wydarzeń, które dotknęły ją ostatnio. Od niedawna aktorka skarżyła się na brzuszne dolegliwości, przez które w końcu trafiła do szpitala. Po kilku dniach Agnieszka Włodarczyk przekazała wiadomość, że została wstępnie zdiagnozowana.

Dobrze się stało. Zostałam wstępnie zdiagnozowana (teraz czekamy na wyniki badań histopatologicznych). NARESZCIE! PORZĄDNIE! JAK NALEŻY! Jakie to szczęście, że trafiłam wreszcie na dobrych lekarzy, którzy nie zostawili mnie z problemem

Po kolejnych paru dniach celebrytka znów zwróciła się do fanów z informacją, tym razem naprawdę zaskakującą! W dniu urodzin synka przekazała, że właśnie spełnia się ich marzenie. Ona i Robert Karaś spakowali walizki i całą rodziną opuścili Polskę!