Pierwsza część „Pasji” opowiadała o ostatnich godzinach życia Jezusa, od jego pojmania aż po ukrzyżowanie. Kontynuacja ma eksplorować duchowe i mistyczne aspekty zmartwychwstania. Według reżysera, film ukaże także upadek aniołów oraz zejście do piekła – elementy, które są rzadko podejmowane w kinowych adaptacjach biblijnych.

Produkcja filmu ma wystartować w 2026 roku. Mel Gibson, wraz ze swoim bratem Donalem Gibsonem oraz scenarzystą Randallem Wallace'em, pracował nad scenariuszem przez ostatnie siedem lat. Film jest zapowiadany jako „bardzo ambitny” projekt, który połączy elementy historyczne i duchowe.

Mój brat, ja i Randall, zebraliśmy się w końcu do tego, żeby to stworzyć. Więc mamy kilka dobrych umysłów, ale jest też dużo szalonych kwestii do poruszenia. Myślę, że aby naprawdę odpowiednio opowiedzieć tę historię musimy zacząć do upadku aniołów, co oznacza, że jesteśmy w nieco innym 'wymiarze'. Musimy też zejść do piekła

- wyjawił Mel.