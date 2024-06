Księżna Kate w piątek, 14 czerwca poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pojawi się na paradzie Trooping The Colour po wielomiesięcznej przerwie od wystąpień publicznych spowodowanych jej stanem zdrowia. Nic więc dziwnego, że oczy całego świata dziś są zwrócone właśnie na brytyjską rodzinę królewską. Świat właśnie obiegły pierwsze zdjęcia księżnej Kate, która została przyłapana przez fotoreporterów tuż przed paradą.

Księżna Kate pokazała się publicznie pierwszy raz od miesięcy

Przypomnijmy, że księżna Kate w marcu br. poinformowała, że zmaga się z nowotworem i rozpoczyna chemioterapię. Tym samym już od wielu miesięcy nie widzieliśmy żony następcy tronu podczas publicznych wystąpień. Niespodziewanie jednak tuż przed paradą Trooping The Colour księżna Kate opublikowała w mediach społecznościowych swoje nowe zdjęcie, a także oświadczenie, w którym przekazała, jak przebiega jej leczenie i kiedy chciałaby wrócić do swoich obowiązków. Dowiedzieliśmy się także, że zobaczymy ją na paradzie 15 czerwca. I właśnie świat obiegły najnowsze zdjęcia księżnej Kate. Żona księcia Williama pokazała się publicznie pierwszy raz od miesięcy.

Photo by Shutterstock/EAST NEWS

Fotoreporterzy przyłapali księżną Kate, gdy ta razem rodziną jechała na paradę Tropping The Colour. Żona następcy tronu wybrała jak zawsze bardzo elegancką stylizację - białą sukienkę z czarnymi elementami oraz efektowne nakrycie głowy.

Photo by Shutterstock/East News

Parada Trooping The Colour to jedno z najważniejszych wydarzeń dla brytyjskiej rodziny królewskiej. To właśnie wtedy obchodzone są urodziny brytyjskiego monarchy. Księżna Kate mimo problemów ze zdrowiem postanowiła wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu. Dziś o jej pierwszym publicznym wyjściu w tym roku mówi cały świat.

