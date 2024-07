1 z 6

"Jutro znowu gonić, biec, latać ponad!

Ile sił mam, krzyczę: to ja!

Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie..."

Ten hit zna każdy. A jego wykonawczyni, czyli Sarsa, to niekwestionowanie objawienie na polskiej scenie muzycznej. Ten rok zdecydowanie należy do niej, a my udowodnimy Wam, dlaczego!

