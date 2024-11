W Polsce wciąż wiele osób podchodzi dość sceptycznie do Halloween, ale znaczna większość zaczyna czerpać inspiracje ze Stanów Zjednoczonych. Polskie gwiazdy zaszalały z kostiumami, ale prawdziwa królowa może być tylko jedna i jest nią Heidi Klum. Na tegorocznej imprezie w Nowym Yorku, którą modelką sama zorganizowała, pojawiła się w przebraniu E.T. z filmu Stevene Spielberga.

Heidi Klum ponownie królową Halloween

Halloween to jedno z ulubionych zwyczajów amerykańskich gwiazd i nie tylko. Tego dnia każdy może być kimkolwiek zechce, a wyobraźnia nie ma żadnych ograniczeń. Heidi Klum nieraz udowodniła, że jest mistrzynią Haloweenowych przebrań i w tym roku również nikomu nie udało się jej przebić. Po raz 23. niemiecka modelka wyprawiła jedną z najsłynniejszych imprez na Halloween, na której pojawiła się plejada gwiazd w Nowym Jorku. Z roku na rok można byłoby się spodziewać, że modelce nie da się wymyślić niczego bardziej kreatywnego, ale ona wciąż pokazuje, że jej wyobraźnia nie ma żadnych granic. W tym roku Heidi Klum razem ze swoim mężem Tomem Kaulitz'em przebrała się za postacie z filmu "E.T." Stevena Spielberga. Modelka postanowiła udokumentować cały proces na swoim Instagramie, a my nie mogliśmy wyjść z podziwu, gdy zobaczyliśmy efekt końcowy.

HEIDI HALLOWEEN 2024. Nie z tego świata — napisała Heidi Klum.

Fani na całym świecie z niecierpliwością wyczekiwali na to, by zobaczyć, co w tym roku wymyśli Heidi Klum na Halloween. Jak można było się spodziewać efekt końcowy przerósł oczekiwania wszystkich. Pod wpisem modelki komplementy otrzymała nie tylko ona, ale również cały zespół, który pracował nad tym przebraniem.

Zawsze wygrasz Halloween

Najlepszy kostium!!! Co za królowa

W końcu ujawniono kostium królowej Halloween

Gratulujemy utalentowanym projektantom kostiumów i wizażystom, którzy co roku wykonują świetną robotę. Nigdy tak naprawdę nie są doceniani — piszą internauci.

Na imprezie Halloweenowej Heidi Klum pojawiła się również jej 20-letnia córka Leni Klum, która przebrała się za kosmitkę. Młoda modelka również pokazała, że odziedziczyła pomysłowość po swojej słynnej mamie. Przypominamy, że w ubiegłych latach Heidi Klum przebrała się m.in. za starszą panią, Kleopatrę czy Jessice Rabbit.

Który jej kostium przypadł Wam najbardziej do gustu? My nie jesteśmy w stanie zdecydować się na jeden.

