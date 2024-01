Talia tarota powstała we Włoszech ok. 1425 roku. Tarot uważany jest jako forma pomocy w codziennych problemach i planowaniu przyszłości. Chyba nie ma osoby, która przynajmniej raz nie przeczytałaby swojego horoskopu lub nie wróżyłaby z kart.

Reklama

Horoskop na 2024 rok - tarot

Niedawno pożegnaliśmy stary rok i rozpoczęliśmy nowe wyzwania związane z 2024 rokiem. Co czeka nas w tym magicznym czasie? Wróżka Iza postawiła tarota i przedstawiła horoskop na 2024 rok. Zobaczcie sami!

Wodnik 21.01 -19.02 (znane osoby: Doda, Jennifer Aniston, Justin Timberlake)

Dwójka Buław

Rok ten przyniesie Wam dylematy w podejmowaniu decyzji. Być może Wasze poczynania zostaną przez to chwilowo zablokowane. Pojawi się plan, który wdrożycie w życie.

Ryby 20.02 – 20.03 (znane osoby:

Król Monet

Warto skoncentrować się na sprawach zawodowo – finansowych. Będzie to dobry rok. Z łatwością przypłyną do Was pieniądze.

Baran 20.03 – 20.04 (znane osoby: Mariah Carey, Quentin Tarantino, Sylwia Grzeczak)

Paź Monet

To dobry rok do pogłębiania wiedzy. Jeśli przed Wami jakiś egzamin - to na pewno go zdacie. Będziecie dobrze zarządzać swoim czasem.

Byk 21.04 – 20.05 (znane osoby: Beata Kozidrak, Zbigniew Wodecki, Joanna Krupa)

Mag

Zadbaj o siebie i bądź widoczny – wtedy osiągniesz wiele. Dobry rok pod względem finansowym. Idź do przodu, a nauczysz się dużo po drodze.

Bliźnięta 21.05 20.06 (znane osoby: Angelina Jolie, Marcin Hakiel, Morgan Freeman)

Rycerz Mieczy

Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. Mogą pojawić się nagłe przypadki, zdarzenia, które zmienią Wasze życie. Odniesiecie triumf nad przeciwnościami losu.

Rak 22.06 – 22.07 (znane osoby: Tom Crus, Margaret, Joanna Opozda)

Królowa Kielichów

W tym roku pieniądze nie będą dla Was zbyt ważne. Sprawy uczuciowe, miłosne będą priorytetem. Uważnie czytajcie umowy.

Lew 23.07 – 23.08 (znane osoby: Kuba Wojewódzki, Madonna, Katarzyna Warnke)

Dziesiątka Mieczy

Nie bierzcie zbyt dużo na swoje barki, bo mogą pojawić się problemy zdrowotne. Nie róbcie nic ponad swoje siły, pamiętajcie o odpoczynku. Po burzy zawsze wychodzi słońce.

Panna 24.08 – 23.09 (znane osoby: Cameron Diaz, Hugh Grant, Piotr Stramowski)

Szóstka Buław

W tym roku nastąpi pomyślne zakończenie długofalowego przedsięwzięcia. Możecie otrzymać dobrą wiadomość, na którą czekacie. Jeśli będziecie chcieli coś rozpocząć, to dzięki cierpliwości i staraniom osiągniecie powodzenie.

Waga 24.09 – 23.10 (znane osoby: Katarzyna Cichopek, Lech Wałęsa, Kim Kardashian)

Sprawiedliwość

Zwracaj uwagę na wszystko, co jest związane z „papierami”. W sprawach zawodowych kierujcie się rozsądkiem i kalkulacją. W tym roku będziecie mieć stabilną sytuację bytową.

Skorpion 24.10 – 22.11 (znane osoby: Leonardo di Carpio, Edyta Górniak, Kayah)

Dziewiątka Mieczy

Możecie czuć się samotni i odrzuceni. Złe myśli mogą nie dać Wam spać w nocy. Postarajcie się odrzucać lęki, bo często są one tylko w Waszym umyśle. Odpoczywajcie na świeżym powietrzu i spędzajcie czas z optymistycznymi ludźmi.

Strzelec 23.11 – 21.12 (znane osoby: Filip Chajzer, Ewa Drzyzga, Maryla Rodowicz)

Rycerz Buław

W tym roku czekają Was nagłe wyjazdy i przyspieszone decyzje. Możliwa zmiana miejsca zamieszkania. Możecie się z kimś rozstać – zawsze coś dzieje się po coś.

Koziorożec 22.12 – 20.01 (znane osoby: Bradley Cooper, Roksana Węgiel, Julia Wieniawa)

Dwójka Monet

Możecie mieć możliwość podjęcia dodatkowej pracy. Pojawią się zyski dzięki wcześniejszym inwestycjom. Warto współdziałać z innymi osobami, w spółkach osiągniecie wiele.

Wróżka Izabela

Reklama

wrozka.izabela@op.pl 534-499-528