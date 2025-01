Kamila Boś to jedna z najbardziej popularnych uczestniczek w historii programu "Rolnik szuka żony". Choć w programie nie znalazła ostatecznie "tego jedynego", zyskała o wiele więcej: siłę i motywację do działania, którą dzieli się z fanami w sieci. Trudno uwierzyć w to, jak 2025 rok rozpoczęła Kamila z "Rolnika"! A jednak - to stało się naprawdę, tylko pozazdrościć. Sprawdźcie, o co chodzi!

Reklama

Cała w euforii Kamila Boś z "Rolnika" przekazała wieści. Niesamowite, co stało się już na początku roku

Emocjonujący, 11. sezon hitowego show TVP dobiegł końca już ponad miesiąc temu, jednak to nie koniec "niespodzianek" dla wiernych fanów produkcji. Rolnicy i rolniczki co rusz serwują swoim obserwatorom na Instagramie nowości, dzięki którym zainteresowanie wokół nich jeszcze przybiera na sile.

Kamila Boś, choć wzięła udział w "Rolniku" już kilka lat temu, również nie pomija swoich fanów w Nowym Roku i już na samym początku stycznia zdecydowała się na wyjątkowe ogłoszenie, które trafiło na InstaStories. Jak się okazuje, Kamila z "Rolnika" jest mocno zmotywowana do pracy nad swoim zdrowiem i sylwetką i rozpoczęła nowy rok pewnym sukcesem:

Dobrze rozpoczęty rok. Od niedzieli wprowadziłam zmiany w diecie, bez słodyczy, 3 razy poćwiczyłam i 1 kg mniej. Zmiana nawyków i dyscyplina, dbanie o siebie dodaje energii. A jeśli ktoś uważa, że dba, a nie ma efektów, to trzeba szukać przyczyny. Ja szukałam 2 lata - przyznała Kamila Boś.

Instagram @kamila.bos

Kamila Boś przyznała ostatnio, że grudzień był dla niej bardzo wymagający, a więc w Nowy Rok weszła raczej bez imprezowego nastroju. Co ciekawe, nie można tego samego powiedzieć o ekipie z ostatniej, 11. odsłony "Rolnika"! Ania i Marcin, Rafał i Dominika, Agata, Irek, Sebastian i Wiktoria spotkali się u Sebastiana, by wspólnie powitać 2025 rok, a kadry z hucznej imprezy trafiły do sieci.

Internauci od razu zaczęli zastanawiać się, czy w "Rolniku" pojawiły się nowe pary - szczególnie zastanowiła ich obecność Irka na imprezie. Agata bowiem nie stworzyła z nim ostatecznie związku. Fani dostrzegli też bliskie relacje między Wiktorią a Sebastianem, którzy mimo sporej różnicy wieku najwyraźniej świetnie się dogadują.

My życzymy wszystkim bohaterom i bohaterkom "Rolnika" spełnienia w nowym roku i jednocześnie czekamy na kolejną, już 12. odsłonę show!

Reklama

Zobacz także: W 11. edycji "Rolnik szuka żony" powstała kolejna para? To zdjęcie zdradza wszystko!