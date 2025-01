Agnieszka Kotońska nie wytrzymała i musiała wyjawić fanom, że "Królowa Przetrwania" to dopiero początek, a jej plany show-biznesowe są w tym roku naprawdę szerokie. Już za kilka dni pakuje walizki i wylatuje na zdjęcia do kolejnej produkcji!

Kariera Agnieszki Kotońskiej rozpoczęła się już 10 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zasiadła na kanapie programu "Gogglebox". Wówczas nie sądziła, że stacja TTV otworzy jej drzwi do tak dużej kariery medialnej, a jednak! Kotońska wystąpiła już w "99. Gra o wszystko", a teraz jest jedną z najbardziej barwnych postaci drugiego sezonu "Królowej Przetrwania"! Jak się teraz okazuje, Agnieszka Kotońska nie powiedziała ostatecznego słowa i już w następnym tygodniu wylatuje na nagrania do kolejnej produkcji telewizyjnej.

Gwiazda TTV obiecała, że będzie się działo i zachęca, aby wszyscy ją obserwowali i byli na bieżąco.

Co zrobią właśnie te wszystkie niezadowolone hejterki, że znowu ta Kotońska gdzieś jedzie, one siedzą przed swoim pudełkiem, telefonem, one nigdzie nie jadą. To jest problem! Nie wiem drogie panie, jak Wy to wytrzymacie! Mnie w tym roku w świecie show-biznesu i telewizji nie zabraknie, obiecuję! Trzymajcie się fotela i kanapy, bo to, co się wydarzy, zwali Was z nóg!

- dodała