Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek około godziny 17 w Koszalinie. W jednym z popularnych escape roomów przy ulicy Piłsudskiego wybuchł pożar w jednym z pokoi. Pech chciał, że bawiło się tam wtedy kilka osób, które były w połowie rozwiązywania zagadki. Na miejscu niemal od razu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo ich wysiłków pięciu dziewczynek w wieku 15 lat nie udało się uratować, o czym poinformował rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej, Tomasz Kubiak. Wśród ofiar jest także ciężko poparzony mężczyzna. Prawdopodobnie jest to opiekun pokoju, w którym wybuchł pożar, któremu jako jedynemu udało się uciec.

- Staraliśmy się dotrzeć jak najszybciej do osób, które znajdowały się w środku. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, ogień opanował już wszystkie pomieszczenia na parterze i wychodził na zewnątrz. Wszystko wskazuje na to, że te osoby zostały uwięzione w pomieszczeniach. Na tę chwilę trudno ocenić jednoznacznie, jednak przyczyną śmierci mogły być zarówno płomienie, jak i czad - mówi o akcji jeden ze strażaków w rozmowie z Onetem.

Pożar w Koszalinie w escape roomie: przyczyny

Wciąż nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru w escape roomie. Nieoficjalnie mówi się, że być może było to zaprószenie ognia z butli gazowej. Śledczy będą także ustalali, dlaczego pracownicy escape roomu od razu nie zareagowali na zdarzenie.

Szef MSWiA Joachim Brudziński niemal od razu zareagował na tragedię w Koszalinie. Za pośrednictwem Twittera przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Oprócz tego polityk zapowiedział także kontrole przeciwpożarowe w escape roomach w całej Polsce.

- W związku z tragedią w Koszalinie pragnę przekazać wyrazy współczucia i żalu dla rodzin ofiar pożaru. Poleciłem Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wszczęcie kontroli przeciwpożarowych we wszystkich obiektach tego typu w kraju - napisał poruszony Joachim Brudziński.

Co to jest escape room?

Escape room w ostatnich latach zyskał w Polsce sporą popularność. Są to tematyczne pokoje, w których zamyka się uczestników zabawy. Gracze nie mogą z niego wyjść, dopóki nie rozwiążą wszystkich przygotowanych dla nich zagadek. Drzwi do pokoju otwierają się w momencie, gdy odkryją wszystkie zakamarki lub gdy minie przeznaczony na to czas. Graczy cały czas obserwuje opiekun pokoju, który czuwa nad tym, aby uczestnikom nie stało się nic złego.

