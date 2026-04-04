Tradycyjnie Wielka Sobota to czas przygotowań do Wielkanocy, rodzinnych chwil i święcenia koszyczków z pisankami, mięsiwami i nie tylko. Zobaczcie, jak w tym roku wyglądały okazałe święconki polskich gwiazd. Kwiecista kompozycja Kamila Nóżyńskiego robi wrażenie, a koszyk Sandry Kubickiej to hit Instagrama.

Polskie gwiazdy chwalą się wielkanocnymi święconkami

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to nie tylko kultywowanie tradycji, ale też ostatnich przygotowań do Wielkanocy. Co więcej, dla celebrytów to też świetna okazja do podzielenia się z fanami swoimi inspiracjami. Niedawno Katarzyna Cichopek pokazała wielkanocny stroik rodem z TikToka, który okazał się zaskoczeniem nawet dla niej samej. Teraz przyglądamy się bliżej bogato zdobionym koszyczkom, z jakimi polskie gwiazdy ruszyły do Kościoła.

Rustykalna święconka Hanny Żudziewicz i Jacka Jeshke

Choć na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke stawiają na kolorowe, często cekinowe propozycje, ich wielkanocny koszyczek daleki jest od ekstrawagancji. Światowej sławy tancerze zdecydowali się na klasyczny, biały, wiklinowy model, który udekorowali lnianą, beżową serwetą z białą szydełkową koronką. Na instagramie para zapozowała w towarzystwie swojej ukochanej córeczki, Róży, dumnie prezentując święconkę.

Nie jeden, ale dwa wielkanocne koszyczki u Pauliny Sykut-Jeżyny

Paulina Sykut-Jeżyna zamiast jednego koszyczka, przygotowała aż dwie wielkanocne święconki. Jedną, męską, minimalistyczną w klasycznym brązowym koszyku z białą zdobioną serwetą dzierżył w dłoniach ukochany mąż gwiazdy "Halo tu Polsat", Piotr Jeżyna. Z kolei drugą, bardziej dziewczęcą, pełną kolorowych wstążek i kwiatów, w żółtym koszyczku z uszami niosła to Paulina Sykut-Jeżyna, to znów córka pary - Róża.

Kwiecisty wielkanocny koszyczek Kamila Nóżyńskiego

Na bardziej strojną propozycję zdecydował się Kamil Nóżyński, którego fani "TzG" łączą z Izabelą Skierską. Znany aktor i uczestnik najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" swój wielkanocny koszyczek ozdobił bukszpanem, świeżymi kwiatami w postaci różowych i białych stokrotek, ręcznie robioną z bibuły palemką oraz piękną koronkową, robioną na szydełku serwetką, utrzymaną w masełkowo-zielonej tonacji z biało-różowymi kwiatami.

Kwiecisty wielkanocny koszyczek Kamila Nóżyńskiego, Fot. Instagram/teraz_saful

Biało-niebieska święconka Rafała Mroczka

Na okazałą kwiecistą kompozycję, w biało-niebieskiej tonacji, w swoim wielkanocnym koszyczku postawił także Rafał Mroczek. Gwiazdor "M jak miłość" pochwalił się na IstaStories święconką, w której tuż obik pieczywa, nie zabrakło strojnie malowanych jaj czy słodkiego baranka.

Biało-niebieska święconka Rafała Mroczka, Fot. Instagram/rafalmroczek

Króliczkowy wielkanocny koszyk Sandry Kubickiej

Podobnie jak Paulina Sykut-Jeżyna, także Sandra Kubicka postawiła na modny w mediach społecznościowych motyw koszyczka z króliczymi uszami w najgorętszym kolorze 2026 roku - "Cloud Dancer".

Pierwsza święconka Leosia - napisała na InstaStories Sandra Kubicka.

Zobaczcie też, jakie święconki przygotowała Agnieszka Woźniak-Starak, Maja i Krzysztof Rutkowscy, a także Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Który koszyczek najbardziej wam się podoba?

Króliczkowy wielkanocny koszyk Sandry Kubickiej, Fot. Instagram/sandrakubicka

Koszyk wielkanocny Mai i Krzysztofa Rutkowskich, Fot. Instagram/majaplich_rutkowski_

Koszyk wielkanocny Agnieszki Woźniak-Starak, Fot. Instagram/aga_wozniak_starak