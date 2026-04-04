Maffashion od lat utrzymuje bliski kontakt z fanami, relacjonując im część nie tylko swojego zawodowego, lecz także prywatnego życia. Tym razem influencerka postanowiła otworzyć się na temat miłości w jej życiu i wprost odpowiedziała na jedno z zadanych jej pytań.

Maffashion szczerze o swoich relacjach

Julia Maffashion Kuczyńska postanowiła zorganizować na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Influencerka mocno zaangażowała się w taką interakcję, dzieląc się z obserwatorami bardzo rozbudowanymi odpowiedziami. Uwagę zwraca między innymi refleksja gwiazdy na temat zakochania, nawiązująca do pytania "Chciałabyś się zakochać?". Kuczyńska postawiła w tym momencie na otwarte wyznanie.

Właściwie to w życiu mam tak dużo miłości, bliskości, wsparcia i połączenia z ważnymi dla mnie osobami, że nie odczuwam jakiegoś braku czy pustki w tej kwestii. I to nie jest kokieteria zaczęła Maffashion.

W dalszej części przytoczyła swoją historię związków, w trakcie których wierni fani towarzyszyli jej przez lata.

Mam za sobą kilka poważnych, wieloletnich związków. Mam za sobą chęć i próbę stworzenia rodziny, wybudowania domu... wiecie - książkowo. No ale życie nie jest 'książkowe'.

Maffashion zaskakuje wyznaniem o zakochaniu

W kolejnej części odpowiedzi Maffashion opisała, jak z perspektywy czasu, po swoich osobistych doświadczeniach, traktuje stan zakochania.

Może zaskoczę niektórych, ale – nie lubię stanu 'zakochania' i wolę, aby trwał najkrócej, jak się da. Uważam, że poznać kogoś, poznać siebie jako parę można dopiero wtedy, kiedy ten stan zakochania (zauroczenia) mija. Kiedy zaczyna się związek, partnerstwo i nie patrzy się już na drugiego człowieka przez pryzmat różowych okularów, chemii działającej w głowie, buzujących hormonów i wyobrażeń o drugim człowieku.

Gwiazda wskazała też, że mocno odróżnia stan zakochania od miłości.

Dla mnie dopiero po „zakochaniu” zaczyna się ewentualna „miłość”. Wtedy się nad tym pracuje. Może się także okazać, że nie ma żadnej miłości, a dana relacja nie ma przyszłości.

Maffashion, z charakterystycznym dla siebie dystansem, przyznała na koniec, że jej dzisiejsza mądrość wynika z już przeżytych przez nią doświadczeń.

I wiem. Teraz cwaniakuję. Wcześniej byłam większą romantyczką, ale też nie stawiałam granic, żyłam i robiłam inaczej. No ale człowiek mądry dopiero wtedy, jak czegoś doświadczy podsumowała Kuczyńska.

Maff otwarcie przyznała również, że obecnie nie jest w relacji romantycznej, choć wcale się na taką nie zamyka. Zapytana o to, czy na obecnym etapie życia dałaby komuś szansę, odpowiedziała:

Jestem otwarta. Natomiast nie szukam, nie potrzebuję. Nie jest to wyznacznikiem tego, czy żyje mi się dobrze. Natomiast nie mówię nie.

Warto wspomnieć, że w przeszłości Maffashion była w związku m.in. z YouTuberem Cezarym Jóźwikiem oraz aktorem Sebastianem Fabijańskim. W ubiegłych miesiącach łączono ją też z tancerzem Michałem Danilczukiem, który ostatnio wypowiedział się na temat ich relacji.

Zobacz także: