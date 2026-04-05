Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spędzają tegoroczną Wielkanoc poza Polską. Para wybrała Portugalię, a w sieci pokazała ujęcia z rejsu jachtem w regionie Algarve, w okolicy Ponta da Piedade niedaleko Lagos. Na kadrach nie brakuje czułości, a w krótkim opisie dali znać, że wreszcie złapali wyczekiwany oddech.

Portugalska sceneria stała się tłem dla ich świątecznej przerwy. Zamiast tradycyjnego stołu i domowej krzątaniny, Kaczorowska postawiła na słońce, ocean i spokojny rytm rejsu. Właśnie takie obrazki trafiły do mediów społecznościowych: jacht, klifowe wybrzeże i oni - blisko siebie, bez napinki, w nastroju wyraźnego odcięcia od codzienności.

Miejsce nie jest przypadkowe. Ponta da Piedade, znane z malowniczych formacji skalnych i widoków na Atlantyk, to jeden z tych punktów Algarve, które robią wrażenie nawet na osobach, które już wszystko widziały. Para wreszcie mogła sobie pozwolić na odpoczynek po bardzo intensywnych miesiącach przygotowań do premiery swojego spektaklu.

….doczekaliśmy się. Chwila oddechu napisali na Instagramie.

Warto przypomnieć, że niedawno specjalnie dla naszej redakcji Maciej Pela ujawnił, że spędzi święta z córkami. Zgodnie z umową z byłą żoną tancerz zabrał dzieci do swojego rodzinnego domu na Wielkanoc.

W tle tej świątecznej ucieczki jest bardzo konkretny kontekst: ostatnie tygodnie Kaczorowskiej i Rogacewicza były mocno napędzone zawodowo. Po udziale w „Tańcu z Gwiazdami” oboje nie zwolnili tempa - choć z programem pożegnali się przed finałem, temat tańca nadal jest u nich na pierwszym planie.

Na początku marca gwiazdy świętowały premierę swojego spektaklu „7”. Aktor i tancerka nie ukrywali, że przeżyli silne emocje, zwłaszcza że na widowni pojawiały się znane osoby z show-biznesu. Obecnie kalendarz pary jest wręcz przeciążony, dlatego oboje musieli trochę zdystansować się od innych zobowiązań. Warto przypomnieć, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła zrobić sobie przerwę od „Klanu”. Natomiast Marcin Rogacewicz nie pojawi się w kolejnym sezonie „Komisarza Aleksa”.

