Fani Katarzyny Cichopek uwielbiają ją nie tylko za wyjątkowo atrakcyjną, dziewczęcą aparycję, charyzmę, sposób wypowiedzi i modowe wybory, ale przede wszystkim dystans do siebie i ogromne poczucie humoru. To ostatnie szczególnie możemy podziwiać w mediach społecznościowych prowadzącej "Halo tu Polat", która na Instagramie wraz ukochanym mężem nie stroni od humorystycznych nagrań i powielania viralowych trendów. Tak też było i teraz. Katarzyna Cichopek postanowiła wprowadzić w życie modny trend z TikToka, ale nie do końca wyszło, jak zakładała. To trzeba zobaczyć!

Katarzyna Cichopek pochwaliła się wielkanocnym stroikiem rodem z TikToka

W okresie świątecznym zarówno zagraniczne, jak i polskie gwiazdy uwielbiają dzielić się w mediach społecznościowych nie tylko tym, jak spędzą ten wyjątkowy czas, ale również wyszukanymi dekoracjami swoich imponujących posiadłości. Klaudia Halejcio postawiła na żywe kurczaczki i wszędobylskie porcelanowe króliczki, a w apartamencie Sandry Kubickiej pojawiły się okazałe królicze figury.

Również Katarzyna Cichopek postanowiła pójść za trendem rodem z TikToka i wypróbować popularny trik na wielkanocną dekorację. Wraz ze znanym architektem, Jonatanem Kilczewskim, zdecydowała się chwycić na przezroczysty wazon, kwiaty, marchewki i... wiertarkę. Efekt? W wydrylowanych wiertarką marchewkach, zalanych później wodą, umieścili żonkile, bazie i białe jaskry.

To może być naprawdę ciekawa ozdoba na Wielkanoc albo wiosenny akcent w domu… pod warunkiem, że woda nie wycieknie z marchewek, a całość nie zacznie śmierdzieć po dwóch dniach.. - zapowiedziała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Katarzyna Cichopek nie kryła rozczarowania efektami wielkanocnego DIY

Jak się jednak szybko okazało, zaledwie po dwóch dniach z misternie ułożonego stroika mało co zostało. Kwiaty zwiędły, a wydrylowane marchewki zaczęły gnić, wydzielając nieprzyjemny zapach:

Tak bukiet wygląda po dwóch dniach i trochę śmierdzi - wyznała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Wielu gratulowało gwieździe "Halo tu Polsat" tego, że w przeciwieństwie do wielu tiktokowych influencerów, nie zamierza ubarwiać rzeczywistości, lecz wprost ostrzega przed viralowym trikiem na tworzenie wielkanocnych stroików.

No i oczywiście brawo za szczerość i pokazanie jak to w praktyce wygląda.

''Trochę śmierdzi'' hahaha, szczerość najważniejsza ! - czytamy w komentarzach.

