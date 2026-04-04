Małgorzata Rozenek-Majdan spędza święta bez syna, Ujawniła dlaczego

Tegoroczna Wielkanoc Małgorzaty Rozenek-Majdan zapowiada się w bardziej kameralnym składzie. Prezenterka dała znać w relacji na Instagramie, że rodzinne święta spędzi nad morzem, z dala od warszawskiego zgiełku, ale tym razem tylko z dwoma synami. Najstarszy, Stanisław, zostaje we Francji i nie pojawi się przy świątecznym stole.

Rodzinny wyjazd poza stolicę ma być dla Rozenek-Majdan sposobem na spokojniejsze świętowanie. Nadmorski klimat, spacery i oddech od codziennego tempa mają zastąpić tradycyjną wielkanocną logistykę w mieście. Jest jednak jeden wyraźny znak, że to nie będzie taka sama Wielkanoc jak dotąd ze względu na brak Stanisława.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat podkreśla, że dom i bliscy są dla niej najważniejszym punktem odniesienia, dlatego każda nieobecność w rodzinie mocno wybrzmiewa. Tym bardziej że chodzi o najstarszego syna, który od pewnego czasu mieszka i studiuje poza Polską. W tym roku świąteczny plan rodziny został więc ułożony tak, by pogodzić odpoczynek z realiami życia na dwa kraje.

Warto też przypomnieć, jak wygląda rodzinny układ Rozenek-Majdan. Ma trzech synów: Stanisława i Tadeusza z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem oraz najmłodszego Henryka, którego ojcem jest Radosław Majdan. Tym razem nad morzem święta spędzi właśnie z Tadeuszem i Henrykiem.

Powód nieobecności Stanisława nie jest tajemnicą: obowiązki na studiach nie pozwoliły mu na przyjazd. Najstarszy syn Rozenek-Majdan kształci się w Institut Français de la Mode i właśnie uczelniane zobowiązania okazały się decydujące. Musiał zostać we Francji, aby przygotować ważny projekt.

I to jest dla mnie idealny sposób na to, by spędzić Wielkanoc bez pędu, spacerując, z dziećmi. Stanisław nie dołączy do najbliższych na święta przekazała Rozenek-Majdan.

W tle jest też praktyczna, rodzinna decyzja, którą wiele osób zna z własnego życia: nie da się być wszędzie naraz, a kalendarz nie rozciąga się jak gumka. Rodzina miała wybrać, czy Stanisław dołącza na Wielkanoc, czy lepiej, by zostawił sobie przestrzeń na dłuższy wyjazd w majówkę. Ostatecznie postawiono na majówkę jako opcję, która daje więcej wspólnego czasu, bo trwa kilka dni dłużej.

Stasiek nie mógł do nas dojechać, bo ma bardzo ważny projekt w szkole. Chcemy bardzo, żeby pojechał z nami na majówkę, więc nie mógł przyjechać na Wielkanoc, i wyjechać z nami na majówkę, więc musieliśmy wybrać. Wybrał, że woli z nami na majówkę, bo jest kilka dni dłuższa, więc jesteśmy bez Staśka wyjaśniła.

Małgorzata Rozenek-Majdan spędza święta bez syna, Ujawniła dlaczego