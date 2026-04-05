Wielka Sobota jak co roku wyciągnęła na światło dzienne nie tylko świąteczne kadry, ale i emocje. Roksana Węgiel-Mglej opublikowała zdjęcie sprzed kościoła i złożyła obserwującym wielkanocne życzenia. Pod postem zrobiło się jednak gorąco: obok fali miłych słów część komentujących przerzuciła uwagę z samego przesłania na stylizację artystki i zaczęła dyskutować, czy taki zestaw na pewno jest odpowiedni w taką okazję.

Roksana Węgiel wywołała burzę zdjęciem ze święconką. Poszło o strój gwiazdy

W okresie wielkanocnym media społecznościowe zalewają fotografie związane z wizytą w kościele czy święceniem pokarmów. W sieci pojawiło się też zdjęcie Roksany Węgiel-Mglej ze święconką, zrobiony przed świątynią. W opisie wokalistka nawiązała do bliskości Boga i przekazała życzenia dobrych, spokojnych świąt.

Pan jest blisko. Życzymy Wam dobrych, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych napisała na Instagramie.

Uwagę internautów przyciągnęło to, w czym artystka zapozowała: oversize’owa marynarka, biała koszula, krótka spódniczka lub spodenki oraz kozaki. Dla wielu osób był to po prostu modowy zestaw w jej stylu, spójny z tym, jak Węgiel-Mglej prezentuje się na co dzień.

Część komentujących uznała jednak, że w kontekście kościoła ten wybór jest zbyt odważny i zaczęła wprost sugerować, że strój powinien być bardziej zachowawczy. Pojawiły się też wpisy, w których internauci oczekiwali od niej lepszego przykładu jako osoby deklarującej wiarę. Równolegle nie brakowało głosów, które stanęły po stronie wokalistki i przypominały, że święta i ich przesłanie nie sprowadzają się do oceny stylizacji.

„W takich spodniach do kościoła. Nie wypada”, „Może jako katoliczka pokaże pani, jak powinno się ubierać do takich miejsc, jakim jest kościół”, czytamy w komentarzach. Pod wpisem nie zabrakło też życzliwych wiadomości od fanów: „Spędźcie ten czas w gronie najbliższych”, „Wam też wesołego Alleluja”, „Wesołych, spokojnych Świąt Wielkanocnych!” czy „Błogosławionych, zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocncyh!”.

Zamieszanie wywołała także inna wokalistka. Doda spotkała się z byłymi w święta i pokazała zaskakujące kadry.

Roksana Węgiel często mówi o wierze

Roksana Węgiel-Mglej od dawna otwarcie mówi o tym, że religia jest dla niej ważna i nie ukrywa tego przed fanami. Właśnie dlatego wielkosobotni post został odczytany nie tylko jako prywatny kadr, ale też jako deklaracja i sygnał: jestem tu, przeżywam ten czas po swojemu. Wokalistka wielokrotnie opowiadała też o tym, jak z ukochanym Kevinem Mglejem dbają o swoją wiarę i regularnie uczestniczą w kościelnych uroczystościach.

