Izabella Krzan w spodniach "ultra wide leg" i modnych butach slingback. Nowe zdjęcia paparazzi
Izabella Krzan postawiła na najmodniejsze jeansy sezonu o ekstremalnie szerokiej nogawce, ale to jej buty to prawdziwy hit 2026 roku. Zobaczcie najnowszą wiosenną stylizację gwiazdy TVN. Wiemy, gdzie kupić podobne.
Modowe wybory Izabelli Krzan od dawna elektryzują jej fanów. Gwiazda TVN bowiem z niezwykłą finezją łączy klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najnowszymi trendami, tworząc ponadczasowe looki z nowoczesnym twistem. Niedawno paparazzi uchwycili prezenterkę w sercu Warszawy, a my patrzymy na jej najnowszą stylizację. Izabella Krzan postawiła na jeden z najmodniejszych fasonów spodni nadchodzących sezonów, ale to jej buty kradną całe show.
Izabella Krzan w niebieskim total looku z modnymi spodniami "ultra wide leg"
W 2026 roku modowe trendy sprzed dekad wracają i to w wielkim stylu. Do łask wracają nie tylko sportowe buty typu "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy, baleriny z kwadratowymi noskami, czy skórzane marynarki rodem z lat 90., ale też jeansowe fasony, które królowały zaledwie dekadę temu. Mowa o jeansach z ekstremalnie szeroką nogawką. Właśnie na taki model niedawno zdecydowała się Izabella Krzan.
Modne jeansowe spodnie "ultra wide leg" w kolorze jasnego denimu gwiazda TVN połączyła z błękitną oversizową koszulą z nonszalancko podwiniętymi mankietami. Do tego minimalistyczna srebrna biżuteria i niebieska chusta na szyi.
Izabella Krzan w modnych butach slingback na wiosnę 2026
Izabella Krzan nie jest jedyną polską gwiazdą, która w ostatnim czasie pokochała jeansy z ekstremalnie szeroką nogawką. Niedawno na podobne jeansy "ultra wide leg" zdecydowała się Małgorzata Socha. Podczas gdy znana aktorka połączyła je z klasycznymi, czarnymi balerinami z ozdobnymi przeszyciami, prowadząca "Azja Express" postawiła na czarne, modne buty na płaskim obcasie z odkrytą piętą, tzw. slingback.
Gdzie kupić modne buty slingback
W znanych sieciówkach znalazłam dla was modne baleriny z odkrytą piętą typu slingback podobne do tych, na które zdecydowała się Izabella Krzan. W Zarze za 129 złotych kupicie stylowe, czarne balerinki z noskiem w szpic.
Z kolei w H&M czeka na was równie ciekawa propozycja. Tu za 109,99 złotych kupicie modne czarne buty typu slingback z efektem krokodylej skóry na niskim obcasie, idealnie zarówno do eleganckich, jak i casualowych looków.
Dla fanek kwadratowych nosków i efektu zamszu też coś znalazłam. W Reserved za 179,99 złotych kupicie modne baleriny slingback z owczej skóry w głębokim czekoladowym kolorze.
