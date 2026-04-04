Modowe wybory Izabelli Krzan od dawna elektryzują jej fanów. Gwiazda TVN bowiem z niezwykłą finezją łączy klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najnowszymi trendami, tworząc ponadczasowe looki z nowoczesnym twistem. Niedawno paparazzi uchwycili prezenterkę w sercu Warszawy, a my patrzymy na jej najnowszą stylizację. Izabella Krzan postawiła na jeden z najmodniejszych fasonów spodni nadchodzących sezonów, ale to jej buty kradną całe show.

Izabella Krzan w niebieskim total looku z modnymi spodniami "ultra wide leg"

W 2026 roku modowe trendy sprzed dekad wracają i to w wielkim stylu. Do łask wracają nie tylko sportowe buty typu "dad shoes" w stylu Julii Wieniawy, baleriny z kwadratowymi noskami, czy skórzane marynarki rodem z lat 90., ale też jeansowe fasony, które królowały zaledwie dekadę temu. Mowa o jeansach z ekstremalnie szeroką nogawką. Właśnie na taki model niedawno zdecydowała się Izabella Krzan.

Modne jeansowe spodnie "ultra wide leg" w kolorze jasnego denimu gwiazda TVN połączyła z błękitną oversizową koszulą z nonszalancko podwiniętymi mankietami. Do tego minimalistyczna srebrna biżuteria i niebieska chusta na szyi.

Izabella Krzan w modnych butach slingback na wiosnę 2026

Izabella Krzan nie jest jedyną polską gwiazdą, która w ostatnim czasie pokochała jeansy z ekstremalnie szeroką nogawką. Niedawno na podobne jeansy "ultra wide leg" zdecydowała się Małgorzata Socha. Podczas gdy znana aktorka połączyła je z klasycznymi, czarnymi balerinami z ozdobnymi przeszyciami, prowadząca "Azja Express" postawiła na czarne, modne buty na płaskim obcasie z odkrytą piętą, tzw. slingback.

Gdzie kupić modne buty slingback

W znanych sieciówkach znalazłam dla was modne baleriny z odkrytą piętą typu slingback podobne do tych, na które zdecydowała się Izabella Krzan. W Zarze za 129 złotych kupicie stylowe, czarne balerinki z noskiem w szpic.

Modne buty slingback w stylu Izabelli Krzan z Zary za 129 złotych

Z kolei w H&M czeka na was równie ciekawa propozycja. Tu za 109,99 złotych kupicie modne czarne buty typu slingback z efektem krokodylej skóry na niskim obcasie, idealnie zarówno do eleganckich, jak i casualowych looków.

Modne buty slingback w stylu Izabelli Krzan z H&M za 109,99 złotych

Dla fanek kwadratowych nosków i efektu zamszu też coś znalazłam. W Reserved za 179,99 złotych kupicie modne baleriny slingback z owczej skóry w głębokim czekoladowym kolorze.

Zobacz także:

Modne buty slingback w stylu Izabelli Krzan z Reserved za 179,99 złotych

