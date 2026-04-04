Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk pokazali syna. Zrobili wyjątek

4 kwietnia 2026 roku Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zrobili coś, na co ich obserwatorzy czekają wyjątkowo długo: na Instagramie pokazali rodzinne kadry z synem Henrykiem. Para od lat trzyma prywatność dziecka z dala od medialnego zgiełku, dlatego ta publikacja natychmiast przyciągnęła uwagę. Na zdjęciach widać chłopca wyraźnie już starszego, a detal, o którym dyskutuje najwięcej osób, to jego jasne blond, miejscami dłuższe włosy.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk pokazali synka. Zdradzili swój plan na święta

Boczarska i Banasiuk zdecydowali się na ujęcia w spokojnym, naturalnym stylu - bez pozowania pod czerwony dywan i bez całej otoczki, która zwykle towarzyszy gwiazdom. Choć Henryk pojawia się u nich w sieci sporadycznie, tym razem można go zobaczyć u boku rodziców w kilku ujęciach. To wystarczyło, by ruszyła lawina komentarzy - nie tyle o samym fakcie „pokazania dziecka”, ile o tym, jak szybko mija czas. Henryk urodził się w 2017 roku, więc dla wielu osób, które śledzą parę od lat, te zdjęcia są jak szybkie przewinięcie do przodu: oto chłopiec, którego prywatność była konsekwentnie chroniona, nagle staje w centrum zainteresowania.

Do rodzinnych fotografii dołączono krótką, prostą wiadomość o planach na Wielkanoc. Zamiast rozpisywać się o przygotowaniach, para dała do zrozumienia, że ich pomysł na święta jest maksymalnie minimalistyczny: odpoczynek i odcięcie się od biegu codzienności. Przy okazji popłynęły też życzenia dla obserwatorów - w duchu, by każdy spędził ten czas tak, jak lubi najbardziej i z tymi, z którymi czuje się najlepiej.

Nasz plan na święta? Nie robić nic. A wam życzymy, żebyście je spędzili tak, jak lubicie i z kim lubicie najbardziej napisali na Instagramie.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zostali rodzicami po trzech latach znajomości. Miłość zrodziła się w Toronto

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk są razem od 2014 roku. Oficjalnie poznali się podczas festiwalu filmowego w Toronto, a później krok po kroku budowali relację w rytmie własnych zawodowych projektów. W ich przypadku często wraca też temat różnicy wieku - aktorka jest starsza od partnera o siedem lat - ale przez lata to właśnie konsekwencja i spokój wydają się najmocniejszym „komentarzem” do wszelkich dyskusji.

Warto przypomnieć, że Magdalena Boczarska podbiła serca widzów „Tańca z gwiazdami”. Aktorka od pierwszego odcinka może liczyć na wsparcie swojego ukochanego. Mateusz Banasiuk kibicuje partnerce, która walczy o Kryształową Kulę.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia