„Mam talent!” to program, który już wielokrotnie zaskakiwał widzów. W studiu popularnej produkcji TVN nieraz dochodziło do czegoś więcej niż tylko pokaz umiejętności uczestników. Moglibyśmy być świadkami wydarzeń, których nie przewidziano w scenariuszu. W sobotnim odcinku widzowie przekonali się o tym ponownie, gdy Sebastian nagle wyjął pierścionek zaręczynowy i oświadczył się swojej dziewczynie.

Występ Sebastiana w „Mam talent!” szybko zaczął budzić mnóstwo pytań. Uczestnik zaczął od śpiewania autorskiej piosenki o miłości. W pewnym momencie odłożył mikrofon. Zaczął wykonywać salta na drążku. Jurorzy nie kryli zmieszania. Po występie skrytykowali Sebastiana.

Agnieszka Chylińska, Agustin Egurrola i Julia Wieniawa stwierdzili, że uczestnik nie powinien przerywać śpiewania. Nie rozumieli, co chciał przekazać swoim występem. Sebastian jednak nie bardzo się przejmował oceną jurorów i zaprosił na scenę swoją dziewczynę. Oliwia zeszła ze sceny, a jej chłopak nagle wyciągnął z kieszeni pierścionek.

Znamy się pięć miesięcy, a czuję, jakbym cię znał całe życie. To, że połączyło nas takie uczycie, to jest coś więcej i zmierzamy w jednym kierunku. Wyjdziesz za mnie? powiedział Sebastian.

To kolejny raz, gdy talent show wywołał kontrowersje.

Zaręczyny w „Mam talent!”. Julia Wieniawa nie kryła zażenowania

Choć dziewczyna Sebastiana przyjęła oświadczyny w „Mam talent!”, a publiczność zaczęła bić brawo, nie wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Agnieszka Chylińska, Agustin Egurrola oraz Marcin Prokop nie kryli wzruszenia. Natomiast Julia Wieniawa była znacznie bardziej sceptyczna.

Wokalistka jako jedyna zagłosowała na „nie”. W dodatku przyznała, że na miejscu dziewczyny Sebastiana uciekłaby jak najdalej. W przeciwieństwie do swoich kolegów nie pobłogosławiła temu związkowi.

Gdyby chłop mi tak zrobił, to ja bym uciekła. Przed całą Polską... stwierdziła Wieniawa.

Zobacz także: