Doda zorganizowała spotkanie z byłymi. Zaskoczyła w święta

Doda ze święconką wybrała się w Wielką Sobotę do lokalnego kościoła razem z mamą, Wandą Rabczewską. W relacji na Instagramie pokazała zakurzony samochód, którym przyjechała na święta, i wyznała, że nie ulega „obsesji sprzątania”. Reakcja mamy była natychmiastowa i bardzo dosadna.

Doda pojechała z mamą do kościoła. Nalge wypaliła: „Wstyd”

Wielkanocne przygotowania zwykle mają swój rytm: koszyczek, kościół, powrót do domu i lista spraw do dopięcia na ostatnią chwilę. U Dody ten plan też się pojawił, ale w wersji, którą sama najlepiej rozumie: bez napięcia i bez udawania, że wszystko musi wyglądać jak z katalogu. Piosenkarka pokazała, że tego dnia liczył się po prostu wyjazd ze święconką, a nie perfekcyjnie przygotowane tło.

Wanda Rabczewska zareagowała dokładnie tak, jak reaguje wiele mam, kiedy widzą coś, co w ich oczach powinno wyglądać inaczej. Zażartowała z podejścia córki, mówiąc o wstydzie i niedowierzaniu.

Chciałam wam powiedzieć, że jako że nie ulegam masowej histerii obsesyjnego sprzątania przed świętami, bo uważam, że ważniejsze jest mieć ogarnięte w głowie niż na zewnątrz, przedstawiam wam mój czysty samochód. Jechałyśmy nim ze święconką. przekazała Doda.

Wstyd i niedowierzanie! Wstyd jak cholera! skomentowała mama wokalistki.

Doda zorganizowała spotkanie z dwójką byłych

Wielkanocny wyjazd do rodzinnego Ciechanowa Doda zamieniła w małe medialne wydarzenie. Wokalistka zorganizowała spotkanie z dwojgiem byłych partnerów, Izą i Damianem, a potem pokazała przebieg tej wizyty w mediach społecznościowych. W relacji pojawiły się wspólne ujęcia, taniec i serdeczne gesty, a przy okazji artystka publicznie pochwaliła zawodowe działania Damiana. Warto przypomnieć, że tuż przed świętami gwiazda wywołała niemałe zamieszanie. W rozmowie z naszą reporterką Doda opowiedziała o planach na Wielkanoc i wbiła szpilkę Magdzie Gessler.

Spotkanie nie dotyczyło przypadkowych osób z przeszłości. Iza była pierwszą partnerką Dody, a Damian jej pierwszą miłością oraz narzeczonym z początków kariery. Choć dziś nie są już sobie tak bliscy, wygląda na to, że rozstali się w dobrych stosunkach.

Najlepsi eks są z Ciechanowa. Od 25 lat zero wywiadu czy podcastu przekazała Doda.

Zobacz także:

Doda zorganizowała spotkanie z byłymi. Zaskoczyła w święta Instagram @dodaqueen

