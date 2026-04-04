Marta Nawrocka i jej fundacja Blisko Ludzkich Spraw weszły w nowy etap działania. W szkole podstawowej w Mąkolicach wystartował pierwszy projekt społeczny „Hejt Off - słowa mają moc”. Inauguracja odbyła się 4 kwietnia 2026 roku, a pierwsza dama pojawiła się na miejscu i włączyła się w rozmowy z dziećmi oraz młodzieżą o tym, jak reagować na przemoc słowną i jak budować szacunek w codziennych relacjach.

Pierwsze spotkanie w ramach „Hejt Off - słowa mają moc” postawiło sprawę jasno: hejt nie jest „internetową burzą w szklance wody”, tylko realnym doświadczeniem, które potrafi przenosić się z ekranu do szkolnego korytarza i grup na komunikatorach. W Mąkolicach temat wybrzmiał wprost, z naciskiem na to, że słowa mają konsekwencje, a reakcja otoczenia ma znaczenie.

W centrum wydarzenia były dzieci i młodzież, ale ważny sygnał poszedł też do dorosłych. Obecność Marty Nawrockiej podkreśliła, że inicjatywa nie ma być jednorazową wizytą „na pokaz”, tylko początkiem cyklu spotkań i działań wokół problemu przemocy słownej. W praktyce oznacza to rozmowę o tym, jak rozpoznawać przekraczanie granic, jak nie eskalować konfliktu i jak nie zostawiać osób atakowanych samych.

W szkole podstawowej w Mąkolicach ruszył „Hejt Off - słowa mają moc” i było naprawdę dużo dobrej energii. Rozmawialiśmy o tym, jak słowa wpływają na innych i jak reagować na hejt. W warsztatach uczestniczyła także Pierwsza Dama Marta Nawrocka, podkreślając znaczenie rozmowy o hejcie i budowania wzajemnego szacunku. Działamy dalej - to dopiero początek przekazała pierwsza dama na Instagramie.

Warto przypomnieć, że niedawno Marta Nawrocka opublikowała wpis, który poruszył Polaków. Pierwsza dama nie zapomniała o ważnej okazji.

W Mąkolicach Marta Nawrocka nie ograniczyła się do symbolicznego udziału. Brała aktywny udział w rozmowach z młodymi uczestnikami i akcentowała znaczenie wzajemnego szacunku oraz reagowania wtedy, gdy pojawia się przemoc słowna. To właśnie ten element wybrzmiał najmocniej: hejt nie kończy się tam, gdzie kończy się komentarz, bo jego skutki potrafią zostać z człowiekiem na długo.

Fundacja komunikowała po spotkaniu, że w wydarzeniu było dużo dobrej energii, a rozmowa dotyczyła wpływu słów na innych i sposobów reagowania na hejt. Jednocześnie zapowiedziano kontynuację projektu, sygnalizując, że inauguracja w Mąkolicach ma być dopiero początkiem szerszych działań.

Po publikacjach w mediach społecznościowych pojawiła się fala gratulacji i słów uznania dla samej inicjatywy. Zwracano uwagę na to, że temat hejtu wśród młodzieży wymaga stałej pracy, a nie pojedynczych apeli. W relacjach ze spotkania widoczny był też detal wizerunkowy: Marta Nawrocka pojawiła się w błękitnym garniturze i czarnej bluzce, z włosami upiętymi w kok.

„Świetna inicjatywa. Gratulacje”, „Ale świetnie, brawo”, „Wspaniale. Dziękujemy, że jest pani blisko polskich dzieci”, „Brawo! Dzieci są naszą przyszłością! Jestem dumna”, czytamy w mediach społecznościowych.

