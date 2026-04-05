Estetyka "poetcore" w 2026 roku przestaje być modową ciekawostką i coraz pewniej wchodzi na salony. To połączenie elegancji w myśl klasycznego stylu "old money" z romantyzmem i nowoczesnym pazurem. Jedna z najnowszych stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak jest kwintesencją "poetcore". W półgolfie i spódnicy typu "sheer tiered" gwiazda TVP wyglądała jak milion dolarów.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy "sheer tiered"

Niemal każda stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak dla tysięcy Polek inspiracją i wzorem do naśladowania. Gwiazda TVP łączy w swoich lookach bowiem klasyczne elementy garderoby rodem "old money" z bardziej ekstrawaganckimi propozycjami, dodając całości nonszalancji. Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła w marynarce "burnt sugar" w kolorze palonego cukru. Teraz inny jej look jest szeroko komentowany, co więcej wpisuje się w estetykę "poetcore", która uznawana jest za hit 206 roku.

Choć od wiosennej ramówki TVP minęło już trochę czasu, to look Agnieszki Woźniak-Starak z tego wydarzenia wciąż jest głośnio komentowany przez fanów dziennikarki. W tej stylizacji kluczowy jest wyraźny podział ról. Góra trzyma formę: dopasowany golf i gorsetowe wykończenie porządkują sylwetkę i nadają całości elegancki kierunek. Dół robi zupełnie inne wrażenie, bo opiera się na ruchu i lekkości. Transparentne, ułożone warstwowo panele tiulu spódnicy typu "sheer tiered", pracują przy każdym kroku i tworzą efekt półprzezroczystości.

Spódnice "sheer tiered" wiosną 2026 zaleją ulice

Wiosną 2026 roku prześwity nie znikają, tylko zmieniają ton. Zamiast gładkich transparentnych looków, mocniej wybrzmiewają warstwy tiulu i siateczki, które budują głębię. Półprzezroczystość daje wrażenie lekkości, a jednocześnie pozwala utrzymać elegancki charakter nawet w wieczorowej wersji. Materiał ma poruszać się razem z sylwetką, a nie grać pierwsze skrzypce samą odwagą.

W praktyce tiulowe warstwy sprawiają, że nawet prosta forma zaczyna wyglądać na dopracowaną. To właśnie w tym miejscu widać, jak estetyka "poetcore" wybrzmiewa 2026 roku - ma być miękko, romantycznie i trochę teatralnie, ale nadal współcześnie.

Estetyka "poetcore" jednym z najsilniejszych trendów na 2026 rok

Trend na "poetcore" wyrósł jako reakcja na ostatnie lata minimalizmu i surowych form. Różnica polega na tym, że dziś romantyczne skojarzenia dostają "hamulec bezpieczeństwa" w postaci konstrukcyjnych elementów. Dzięki temu stylizacja nie ucieka w kostium, tylko wygląda świeżo.

"Poetcore" to nie tylko tiul i romantyczna mgiełka, ale też "garderoba poety" nawiązująca do ekstrawaganckich looków studentów i studentek poezji na uniwersytecie Cambridge. W tej estetyce królują również oversize’owe golfy, vintage’owe marynarki w kratę, dziergane kamizelki, torby listonoszki i krawaty.

Jak stylizować trend "poetcore" w 2026 roku

Najprostsza zasada na 2026 rok to równowaga. Jeśli dół jest transparentny lub warstwowy, góra powinna być spokojna i dopasowana. Właśnie dlatego w "poetcore" tak często wraca golf, body albo minimalistyczny top. W wersji codziennej tiulowa spódnica zyskuje "uziemienie", gdy połączymy ją z oversize’owym swetrem albo prostą marynarką "Chocolate Fudge" rodem z lat 90. w stylu Małgorzaty Sochy. Kontrast uspokaja całość i sprawia, że stylizacja wygląda na przemyślaną, a nie "teatralną".

Kolory też robią swoje. Monochromatyczna paleta, zwłaszcza czerń, granat czy głęboki brąz, podbija strukturę materiału i nadaje elegancji.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej spódnicy "sheer tiered", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Gdzie kupić modne spódnice "sheer tiered" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Jeśli spodobał wam się romantyczny look Agnieszki Woźniak-Starak możecie go odtworzyć ze spódnicami ze znanych w i popularnych siecówek. W Reserved znalazłam dla was szykowną, biżuteryjnie zdobioną, tiulową spódnicę z cekinami. Granatowa spódnica o długości maxi kosztuje 139,99 złotych.

Modna spódnica "sheer tiered" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, utrzymana w estetyce "poetcore" z Reserved za 139,99 złotych

Z kolei w Orsay modną spódnicę "sheer tiered" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, utrzymaną w estetyce "poetcore" o długości midi, znalazłam dla was za 149,99 złotych.

Modna spódnica "sheer tiered" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, utrzymana w estetyce "poetcore" z Orsay za 149,99 złotych

Jeśli wolicie bardziej spokojne modowe wybory, jednocześnie wpisujące się w estetykę "poetcore", w H&M za 147,99 złotych znalazłam dla was półtransparentną, granatową spódnicę o kroju litery "A".

Modna spódnica "sheer tiered" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, utrzymana w estetyce "poetcore" z H&M za 147,99 złotych