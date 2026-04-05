W niedzielny poranek para prezydencka, Marta i Karol Nawroccy, opublikowała w mediach społecznościowych świąteczne nagranie z życzeniami dla Polaków. Wideo pojawiło się na oficjalnym profilu. Karol Nawrocki nawiązał do wielkanocnej pieśni „Zwycięzca śmierci” i mocno podkreślił wymiar tych dni dla osób wierzących, mówiąc o zwycięstwie dobra nad złem. Marta Nawrocka zwróciła uwagę na spokój, życzliwość i rodzinne spotkania.

W krótkim wystąpieniu Karol Nawrocki przypomniał, że sednem Wielkanocy dla chrześcijan jest zmartwychwstanie Chrystusa. Ten wątek stał się punktem wyjścia do szerszego przesłania, które wykracza poza same świąteczne formuły. Prezydent sięgnął po znany motyw z pieśni Zwycięzca śmierci, wskazując, że jej słowa od pokoleń prowadzą wierzących do najgłębszej tajemnicy chrześcijaństwa rozważanej właśnie w tym czasie.

W przekazie szczególnie mocno wybrzmiała myśl o starciu wartości, które w takich momentach wraca w rozmowach domowych i publicznych. Karol Nawrocki mówił o triumfie dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem oraz wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem. Wideo miało więc nie tylko świąteczny charakter, ale też wyraźnie stawiało akcent na pojęciach, które w języku polityki i życia społecznego mają ciężar gatunkowy.

Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem przekazał prezydent RP.

Gdy w świątecznych nagraniach padają wielkie słowa, łatwo zgubić to, co w Wielkanocy najbardziej codzienne: stół, dom, spotkanie. Marta Nawrocka postawiła właśnie na ten rejestr. W swoich życzeniach dla Polaków mówiła o pomyślności, radosnym czasie spędzanym z najbliższymi oraz chwilach wypełnionych spokojem i życzliwością.

Z okazji świąt wielkanocnych życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością powiedziała pierwsza dama.

Na koniec Karol Nawrocki dołożył do poważniejszego przesłania bardziej tradycyjny, świąteczny zestaw skojarzeń. W życzeniach pojawiły się pisanki, mazurki oraz dyngus opisany jako mokry, ale jednocześnie rozważny. Zwieńczeniem były klasyczne życzenia wesołych świąt.

Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt dodał prezydent RP.

