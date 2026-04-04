Jeśli planujesz w tegoroczną Wielkanoc odpoczynek z pilotem w dłoni, ten rozkład naprawdę się przydaje. Stacje telewizyjne (m.in. TVN, TVP czy Polsat) układają świąteczną ramówkę tak, by było coś i na poważniejszy wieczór, i na rodzinne popołudnie. Przygotowaliśmy pełną listę najciekawszych tytułów.

Co oglądać w TV w niedzielę wielkanocną?

Niedziela Wielkanocna miesza lekkie tytuły z tymi, które wracają jak tradycja. Znajdzie się coś zarówno dla młodszych, jak i starszych.

TVN przygotował dla widzów na ten dzień:

12:00 - "Tom i Jerry" (film animowany),

16:15 - "Znachor"(melodramat),

21:25 - "Uwierz w ducha" (melodramat).

Polsat wprowadzi do swojego programu:

12:00 - "Fałszywa dwunastka" (komedia),

14:35 - "Znachor" (melodramat),

19:55 - "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" (film biograficzny).

Na TVN Fabuła widzowie znajdą:

12:55 - "Jack, pogromca olbrzymów" (film fantastyczny),

15:30 - "Tylko mnie kochaj" (komedia romantyczna),

17:40 - "Rodzina od zaraz" (komedia),

20:00 - "Sami swoi. Początek" (komedia),

22:35 - "Sherlock Holmes: Gra cieni" (film sensacyjny).

TV Puls oferuje z kolei:

09:25 - "Syn Boży" (film biblijny),

12:00 - "Noe: Wybrany przez Boga" (film przygodowy),

15:15 - "Hrabia Monte Christo" (film przygodowy),

17:50 - "Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka" (film przygodowy),

20:00 - "Olimp w ogniu" (thriller).

Poza tym o 18:25 TVP2 proponuje "Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości", a o 20:00 na TVN 7 - "Shrek Trzeci" albo "Niezgodna" w Stopklatce.

Co oglądać w TV w wielkanocny poniedziałek?

W poniedziałek stacje telewizyjne szykują jeszcze więcej hitów. Od rana do wieczora będą pokazywać zarówno produkcje dla starszych, jak i młodszych.

TVN pokaże:

12:00 - "Film o pszczołach" (film animowany),

14:05 - "Książę w Nowym Jorku" (komedia),

16:35 - "Nic na siłę" (komedia romantyczna).

Polsat przyciągnie swoich widzów następującymi produkcjami:

11:50 - "Kraina lodu" (film animowany),

14:05 - "Vaiana: Skarb oceanu" (film animowany),

16:35 - "Zwierzogród" (film animowany),

20:35 - "W głowie się nie mieści 2" (film animowany),

22:45 - "Transporter II" (film sensacyjny).

TVN Fabuła pokaże:

11:15 - "Wiosna, panie sierżancie" (komedia),

13:30 - "Vabank II, czyli riposta" (komedia kryminalna),

15:35 - "U Pana Boga w ogródku" (komedia),

18:10 - "Wyjście awaryjne" (komedia),

20:00 - "Poskromienie złośnicy 2" (komedia romantyczna).

W TV Puls widzowie obejrzą:

09:20 - "Niebo istnieje... naprawdę" (dramat obyczajowy),

11:15 - "Emma i czarny jaguar" (komedia),

13:35 - "Zakonnica w przebraniu" (komedia kryminalna),

15:35 - "Mój pies Artur" (film przygodowy),

17:40 - "Asterix na olimpiadzie" (komedia),

20:00 - "Wybuchowa para" (komedia sensacyjna).

Tegoroczny program telewizyjny na Wielkanoc pęka w szwach od filmowych hitów.

