Polsat pokaże w niedzielę absolutny hit. Zdeklasuje konkurencje?
Co oglądać w Wielkanoc 2026? Największe stacje telewizyjne przygotowały na niedzielę i poniedziałek absolutne hity, które zgromadzą tłumy przed odbiornikami. Niektóre tytuły szczególnie mogą cieszyć się popularnością.
Jeśli planujesz w tegoroczną Wielkanoc odpoczynek z pilotem w dłoni, ten rozkład naprawdę się przydaje. Stacje telewizyjne (m.in. TVN, TVP czy Polsat) układają świąteczną ramówkę tak, by było coś i na poważniejszy wieczór, i na rodzinne popołudnie. Przygotowaliśmy pełną listę najciekawszych tytułów.
Co oglądać w TV w niedzielę wielkanocną?
Niedziela Wielkanocna miesza lekkie tytuły z tymi, które wracają jak tradycja. Znajdzie się coś zarówno dla młodszych, jak i starszych.
TVN przygotował dla widzów na ten dzień:
- 12:00 - "Tom i Jerry" (film animowany),
- 16:15 - "Znachor"(melodramat),
- 21:25 - "Uwierz w ducha" (melodramat).
Polsat wprowadzi do swojego programu:
- 12:00 - "Fałszywa dwunastka" (komedia),
- 14:35 - "Znachor" (melodramat),
- 19:55 - "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" (film biograficzny).
Na TVN Fabuła widzowie znajdą:
- 12:55 - "Jack, pogromca olbrzymów" (film fantastyczny),
- 15:30 - "Tylko mnie kochaj" (komedia romantyczna),
- 17:40 - "Rodzina od zaraz" (komedia),
- 20:00 - "Sami swoi. Początek" (komedia),
- 22:35 - "Sherlock Holmes: Gra cieni" (film sensacyjny).
TV Puls oferuje z kolei:
- 09:25 - "Syn Boży" (film biblijny),
- 12:00 - "Noe: Wybrany przez Boga" (film przygodowy),
- 15:15 - "Hrabia Monte Christo" (film przygodowy),
- 17:50 - "Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka" (film przygodowy),
- 20:00 - "Olimp w ogniu" (thriller).
Poza tym o 18:25 TVP2 proponuje "Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości", a o 20:00 na TVN 7 - "Shrek Trzeci" albo "Niezgodna" w Stopklatce.
Co oglądać w TV w wielkanocny poniedziałek?
W poniedziałek stacje telewizyjne szykują jeszcze więcej hitów. Od rana do wieczora będą pokazywać zarówno produkcje dla starszych, jak i młodszych.
TVN pokaże:
- 12:00 - "Film o pszczołach" (film animowany),
- 14:05 - "Książę w Nowym Jorku" (komedia),
- 16:35 - "Nic na siłę" (komedia romantyczna).
Polsat przyciągnie swoich widzów następującymi produkcjami:
- 11:50 - "Kraina lodu" (film animowany),
- 14:05 - "Vaiana: Skarb oceanu" (film animowany),
- 16:35 - "Zwierzogród" (film animowany),
- 20:35 - "W głowie się nie mieści 2" (film animowany),
- 22:45 - "Transporter II" (film sensacyjny).
TVN Fabuła pokaże:
- 11:15 - "Wiosna, panie sierżancie" (komedia),
- 13:30 - "Vabank II, czyli riposta" (komedia kryminalna),
- 15:35 - "U Pana Boga w ogródku" (komedia),
- 18:10 - "Wyjście awaryjne" (komedia),
- 20:00 - "Poskromienie złośnicy 2" (komedia romantyczna).
W TV Puls widzowie obejrzą:
- 09:20 - "Niebo istnieje... naprawdę" (dramat obyczajowy),
- 11:15 - "Emma i czarny jaguar" (komedia),
- 13:35 - "Zakonnica w przebraniu" (komedia kryminalna),
- 15:35 - "Mój pies Artur" (film przygodowy),
- 17:40 - "Asterix na olimpiadzie" (komedia),
- 20:00 - "Wybuchowa para" (komedia sensacyjna).
Tegoroczny program telewizyjny na Wielkanoc pęka w szwach od filmowych hitów.
Zobacz także: Tak Sandra Kubicka udekorowała swój apartament na Wielkanoc. Przebiła Halejcio?