Produkcja "The Voice Kids" przekazała wieści w kolejnego odcinka show. Okazuje sie, że dziś wieczorem uwielbiany przez widzów program nie zostanie wyemitowany. Sprawdź szczegóły.

Wielkanoc bez "The Voice Kids"

Zaledwie kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "The Voice Kids". W programie doszło do sporych zmian, a na fotelach jurorskich zasiedli Cleo oraz Blanka i Tribbs, dla których jest to debiut w talent show dla najmłodszych. W programie nie brakuje ogromnych emocji i zjawiskowych głosów. W minioną niedzielę 13-latka zachwyciła w "The Voice Kids", a jurorzy porównali ją do światowej gwiazdy.

Teraz przed nami finał Przesłuchań w Ciemno. Niestety, widzowie którzy dziś wieczorem zasiądą przed telewizorami, aby obejrzeć najnowszą odsłonę "The Voice Kids" będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Produkcja programu poinformowała bowiem, że ze względu na święta Telewizyjna Dwójka nie wyemituje dziś nowego odcinka "The Voice Kids". Kiedy więc program wróci na antenę?

Przerwa w ''The Voice Kids'' nie potrwa jednak długo. Już w kolejną sobotę muzyczne show powróci w wielkim stylu. Będzie to kluczowy moment 9. edycji, ponieważ zobaczymy ostatnie Przesłuchania w Ciemno. To właśnie wtedy poznamy ostateczne składy drużyn Cleo, Blanki oraz Tribbsa informuje produkcja ''The Voice Kids''.

Co TVP2 zamierza wyemitować w sobotnie wieczór zamiast "The Voice Kids"? Według doniesień medialnych widzowie zobaczą ''Prywatka u Wojtka, czyli benefis Wojciecha Gąsowskiego''.

Ogromne zmiany w najnowszej edycji "The Voice Kids"

Nowi jurorzy w "The Voice Kids" to niejedyne zmiany w muzycznym show. Już jakiś czas temu wyszło na jaw, że zwycięzca programu z udziałem dzieci wygra nie tylko kontakt płytowy i nagrodę pieniężną, ale również będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior.

To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania komentowali twótcy programu.

Ogladacie "The Voice Kids" i żałujecie, że dziś wieczorem nie zobaczycie nowego odcinka show?

