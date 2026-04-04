Adam Małysz nie jest katolikiem. Tak wygląda Wielkanoc w jego domu

Jeden z najwybitniejszych sportowców w historii Polski, Adam Małysz dzisiaj jest ikoną. Skoczek stał się wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Gdy skończył karierę, zajął się motosportem. Wziął udział w Rajdowych Mistrzostwach Polski, a także Rajdzie Dakar. Pochodzący z Wisły sportowiec nie wychował się w społeczności katolickiej. Małysz należy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Adam Małysz nie jest katolikiem. Tak wyglądają święta w jego domu

W rodzinnej miejscowości Adama Małysza funkcjonuje duża społeczność luterańska. W Wiśle żyją też katolicy, protestanci oraz Świadkowie Jehowy. Adam Małysz jest członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, natomiast jego żona należy do Kościoła Katolickiego.

Różne wyznania mają wpływ na to, jak wyglądają święta w domu Małyszów. Adam Małysz jednak pozostaje otwarty. Choć luterańska praktyka nie uwzględnia święcenia pokarmów, sportowiec uczestniczy wraz z żoną w tej tradycji. Skoczek zabiera święconkę do kościoła. W wierze katolickiej wychowała się też ich córka.

Na pewno wiara ewangelicka jest łatwiejsza. Jest tam spowiedź ogólna. Poza tym ksiądz może mieć rodzinę. Wiara katolicka jest dużo ostrzejsza. Ciągnie mnie do protestanckiej wiary, ale jestem katoliczką i szanuję obrzędy, jakie panują w moim Kościele. Na ten moment na pewno nie ma tematu zmiany wiary powiedziała Karolina Małysz na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Mamy z mężem taki zwyczaj, że zawsze w lany poniedziałek chodzimy do kościoła ewangelickiego zdradziła.

Adam i Izabela Małyszowie wzięli ślub ekumeniczny. Gratulowały im tłumy

W 1997 roku Izabela i Adam Małyszowie powiedzieli sobie „tak”. Para wzięła ślub ekumeniczny w Wiśle. Uroczystość odbyła się w Domu Strażaka. Na weselu bawiło się 100 gości. Karolina Małysz przyznała, że moment ogromnej popularności ojca nie był dla niej łatwy, zwłaszcza że była nieśmiałym dzieckiem.

Widziałam tłumy pod naszą bramą. Często ludzie wołali, zaczepiali, a ja od dziecka byłam osobą bardzo nieśmiałą. Gdy widziałam ludzi, którzy robią mi zdjęcia z ukrycia, ja stawałam się jeszcze bardziej skryta mówiła w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

