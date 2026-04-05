Wojtuś z "M jak miłość" skończył 18 lat. Jego ojciec też jest aktorem

Feliks Matecki właśnie wkroczył w dorosłość. Aktor, którego widzowie pamiętają jako Wojtusia z „M jak miłość”, skończył 18 lat, a temat natychmiast wrócił do obiegu w mediach społecznościowych. To tam pojawiły się urodzinowe kadry z różnych etapów jego życia oraz publiczne gratulacje od ojca, Łukasza Mateckiego. Dla wielu osób to moment, w którym naprawdę widać, jak szybko minął czas od pierwszych odcinków z jego udziałem.

Tym razem Feliks Matecki znalazł się w centrum uwagi z powodu urodzin. W mediach społecznościowych pojawiły się archiwalne fotografie, a Łukasz Matecki złożył synowi życzenia, podkreślając symbolikę osiemnastki. Zwrócił uwagę, że od tej chwili świat będzie traktował go jak dorosłego, ale dla rodzica wciąż pozostaje tym samym chłopakiem, którego pamięta z dzieciństwa. Tata młodej gwiazdy również jest aktorem. Widzowie znają Łukasza Mateckiego z takich produkcji jak „Wielka Warszawska”, „Światłoczuła”, „Napad”, „Pitbull” czy „Korona królów. Jagiellonowie”.

Warto dodać, że sam Feliks Matecki ma już w sieci sporą publiczność. Na Instagramie obserwuje go ponad 27 tys. osób, więc każde takie wydarzenie natychmiast nabiera rozgłosu. I to bez nadęcia: kilka zdjęć, kilka zdań i nagle wszyscy przypominają sobie, że „ten mały Wojtuś” ma już 18 lat.

Lody. Dzisiaj. To już 18 lat cieszę się z twoich urodzin i choć od dziś świat uznaje cię za dorosłego, to ja wiem, że w środku zostaniesz na zawsze tym naszym małym Felusiem. Felkiem. Prujemy dalej, Feliksie napisał jego tata na Instagramie.

Feliks Matecki dołączył do obsady „M jak miłość” w 2014 roku, gdy miał zaledwie sześć lat. W serialu grał Wojtusia, syna Małgosi i Tomka, czyli postaci, w które wcielali się Joanna Koroniewska i Andrzej Młynarczyk. To jedna z tych ról, które w pamięci widzów zostają na długo, bo dziecko na ekranie zmienia się niemal z sezonu na sezon. Młodzi aktorzy budzą duże emocje wśród widzów. Warto przypomnieć, że niedawno przypominaliśmy historię Jakuba Jankiewicza, który podbił nasze serca jako Kostek w „Listach do M.”, a ostatnio został gwiazdą hitu Netfliksa.

Z produkcją TVP pożegnał się w 2021 roku. Wskazywano, że było to powiązane z odejściem jego serialowej macochy, granej przez Barbarę Kurdej-Szatan. Dla fanów serialu był to wyraźny sygnał, że zamyka się pewien rozdział, a dla samego Mateckiego początek kolejnego etapu: już poza stałą obecnością w najpopularniejszej telenoweli w kraju.

Choć wielu młodych aktorów po głośnym serialu znika z radarów, Matecki nie zrezygnował z grania. Ma na koncie role w filmach „Orlęta. Grodno ’39”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” oraz „Bokser”. To pokazuje, że „M jak miłość” było dla niego ważnym początkiem, ale nie jedynym punktem w zawodowym życiorysie.

