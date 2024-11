Po latach napiętych relacji Edyta Górniak i Doda postanowiły zakopać topór wojenny, co zaskoczyło wszystkich. Po kilku dniach medialnej wrzawy Edyta wspomniała o Dodzie na swoim InstaStory, nazywając ją "królową" i podkreśliła, jak ważna była ich rozmowa, która umożliwiła pojednanie. To wydarzenie, które wywołało duże poruszenie w świecie polskiej muzyki.

Relacje między Edytą Górniak a Dodą przez lata były napięte. Konflikt artystek polskiej sceny muzycznej narastał stopniowo z powodu licznych nieporozumień oraz odmiennych charakterów i spojrzeń na życie. Gwiazdy wielokrotnie unikały siebie na branżowych wydarzeniach, a ich wzajemne wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje w mediach. Przełom w relacji Edyty Górniak i Dody nastąpił niedawno, za kulisami "Tańca z gwiazdami", gdy obie postanowiły szczerze porozmawiać.

Poczekaj, poczekaj, bo ja jestem w szoku. Przed chwilą pogodziłam się z Edytą. Czy wy to wszyscy rozumiecie? Nie powiem jak to wyglądało, ale się bardzo cieszę. Bez przesady, już wystarczy tych głupot, trzeba się godzić

Chociaż od finału "TzG" minęło już kilka dni, echa po pojednaniu się dwóch tak wielkich wokalistek nadal nie przemijają. Teraz Edyta Górniak wróciła do tematu na swoim InstaStory i... już na wstępie nazwała Dodę królową! Podkreśliła, jak ważna była ta rozmowa, która pozwoliła na wzajemne zrozumienie. Artystki zdecydowały się zakończyć wieloletni konflikt, co stało się inspiracją dla ich fanów i osób śledzących ich kariery.