Justyna Steczkowska była gościem poniedziałkowego "Pytania na śniadanie". W rozmowie z Grzegorzem Dobkiem gwiazda opowiedziała o przygotowaniach do krajowych preselekcji na Eurowizję 2025, podczas których zaprezentuje utwór "Gaja" z nowej płyty "Witch Tarohoro". Choć czasu do koncertu zostało niewiele, Justyna wraz z rodziną zdążą wyjechać na zaplanowany wcześniej już urlop. Nie będą to tropiki, tylko... sporty ekstremalne!

Justyna Steczkowska przygotowuje się do występu w polskich kwalifikacjach na Eurowizję 2025 - koncert odbędzie się w TVP 2 14 lutego, czyli w Walentynki. Artystka odwiedziła studio "Pytania na śniadanie", aby zdradzić, na jakim etapie są przygotowania do show. Piosenkarka swój występ musi mieć dopięty na ostatni guzik dużo wcześniej niż inni, ponieważ tuż przed samym koncertem jedzie na... narty! Oczywiście będzie towarzyszyć jej mąż, Maciej Myszkowski, z którym Walentynki będzie świętować inaczej niż zawsze:

Prezenter "Pytania na śniadanie" nie ukrywał zdziwienia planami gwiazdy:

Steczkowska obiecała fanom, że będzie wyjątkowo ostrożna!

14 lutego 2025 o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji, powalczą również:

O tym, kto wygra, zadecydują wyłącznie widzowie, za pomocą esemesów. Start koncertu o godzinie 20:45 w TVP 2.

Steczkowska na preselekcje przygotowała nową wersję swojej propozycji, czyli utworu "Gaja":

Musiałam zatrzymać ten utwór, bo jest bardzo dynamiczny, żeby ucho odpoczęło. Wstawiłam to co kocham, czyli wokalizy, rytm, żebyśmy mogli zatańczyć i wróciliśmy do refrenu. Brzmi to sto razy lepiej niż oryginał. Jest tylko fragment po angielsku, bo po pierwsze, kocham swój język i najlepiej się w nim wyrażam. On pasuje do 'Gai', to jest piosenka, która nosi w sobie słowiańskie korzenie. Moim mrugnięciem oka jest ten fragment po angielsku, żeby to było bardziej zrozumiała do tamtejszej publiczności.

opowiedziała o zmianach w piosence