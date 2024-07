Już dziś polskie eliminacje do konkursu Eurowizji! Edyta Górniak była gościem porannego programu "Pytanie na Śniadanie", w którym opowiedziała o swoich marzeniach i obawach, związanych z decyzją o udziale w preselekcjach do konkursu.

Odkąd gwiazda ogłosiła na Facebooku, że zamierza po raz kolejny zmierzyć się z legendarną Eurowizją, jej udział wzbudza ogromne emocje! Artystka zaprezentuje utwór "Grateful". Czy nowa piosenka ma szansę powtórzyć sukces "To nie ja" z 1994 roku, kiedy Edyta Górniak zajęła 2. miejsce na konkursie Eurowizji?

Gwiazda w "śniadaniówce" bardzo szczerze opowiadała o tym, że decyzja o starcie w Eurowizji nie była dla niej łatwa. Nie tylko ze względu na jej historyczne zwycięstwo, ale również potrzebę stanięcia w szranki z dużo młodszymi artystami. Jak diwa ocenia swoje szanse?

A czego obawia się artystka?

Słyszałam plotki, że przecież to jest takie oczywiste, że ja powinnam wygrać, więc już nawet nie ma co głosować. Ja się tego troszeczkę obawiam. Bo jak już znalazłam w sobie, proszę państwa, tę odwagę, to ja nie wiem, czy to się powtórzy. Nie chcę, żeby to brzmiało jak szantaż, ale pomyślałam sobie, że po 22 latach, jeśli odnalazłam w sobie taką odwagę, to nie wiem, czy to jest na chwilkę, czy to jest trwałe. Jeśli by się tak zdarzyło, że miałabym tam pojechać, to ja zawalczę całą sobą - powiedziała Edyta Górniak, apelując o głosy fanów.